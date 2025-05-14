Half-Life Hayranlarına Müjde: Black Mesa Aşırı Ucuzladı!

Half-Life'ın hayran yapımı remake sürümü olan Black Mesa'yı henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Kaliteli grafiklere sahip oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Black Mesa %90 İndirime Girdi

En iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alan Black Mesa Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun fiyatı kampanya kapsamında 10,49 dolardan (406 TL) 1,04 dolara (40 TL) düştü. Kampanya 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Hayran yapımı bir Half-Life remake'i olan Black Mesa, Crowbar Collective isimli bağımsız bir ekip tarafından Valve'ın Source motoru kullanılarak geliştirildi. 2015 yılında Steam'de erken erişime sunulan oyunun tam sürümü 2020 yılında çıktı.

Black Mesa Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

Windows 10 veya üzeri İşlemci: 2.6 GHz çift çekirdekli işlemci

2.6 GHz çift çekirdekli işlemci RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: 2 GB veya üzeri ekran kartı

2 GB veya üzeri ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Black Mesa Önerilen Sistem Gereksinimleri