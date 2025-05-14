Half-Life Hayranlarına Müjde: Black Mesa Aşırı Ucuzladı!
Half-Life'ın hayran yapımı remake sürümü olan Black Mesa yüzde 90 oranında indirime girdi. İşte ucuza Black Mesa satın alma fırsatı sunan kampanya!
Half-Life'ın hayran yapımı remake sürümü olan Black Mesa'yı henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Kaliteli grafiklere sahip oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Black Mesa %90 İndirime Girdi
En iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alan Black Mesa Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun fiyatı kampanya kapsamında 10,49 dolardan (406 TL) 1,04 dolara (40 TL) düştü. Kampanya 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.
Hayran yapımı bir Half-Life remake'i olan Black Mesa, Crowbar Collective isimli bağımsız bir ekip tarafından Valve'ın Source motoru kullanılarak geliştirildi. 2015 yılında Steam'de erken erişime sunulan oyunun tam sürümü 2020 yılında çıktı.
Black Mesa Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri
- İşlemci: 2.6 GHz çift çekirdekli işlemci
- RAM: 6 GB
- Ekran Kartı: 2 GB veya üzeri ekran kartı
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Black Mesa Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri
- İşlemci: 3.2 GHz dört çekirdekli işlemci
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: 4 GB veya üzeri ekran kartı
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan