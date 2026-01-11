Efsane Dizinin Yeni Sezonu İçin Sevindiren Açıklama!

İlk kez 2011 yılında izleyiciyle buluşan ve şu anda en popüler diziler arasında yer alan Black Mirror, geçtiğimiz yıl yayınlanan 7. sezonuyla karşımıza çıkmıştı. Teknoloji bilim kurgu ve distopyayı bir araya getiren bu dizi için 8. sezonun gelip gelmeyeceği bilinmiyordu. Zira Netflix cephesinden bir açıklama gelmemişti. Neyse ki yaratıcı, cevapsız soruyu yanıtladı. Peki Black Mirror 8. sezonu çıkacak mı?

Black Mirror 8. Sezonu Gelecek mi?

Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker, verdiği bir röportajda dizinin sekizinci sezonunun çıkacağını resmen doğruladı. Netflix’in Tudum platformunda yayımlanan röportajda bu haberi paylaşan Brooker'ın ifadelerine göre yeni bölümler için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Yeni sezon için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak geçen sezonlar arasındaki zamanlar göz önünde bulundurulduğunda Black Mirror 8. sezonunun 2027’nin sonlarına doğru sunulması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda bu soru da yanıt bulacaktır.

Black Mirror Konusu

Her bölümü birbirinden bağımsız bir hikaye sunmasıyla bilinen Black Mirror, gelecekte çok daha gelişmiş hâle gelen teknolojinin insan hayatını nasıl etkileyebileceğini anlatan bir dizi. Özellikle yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerinin karanlık sonuçlarını ele alır. Senaryosu, insanlarda derinlemesine düşünme ihtiyacı uyandırır.

