Black Myth: Wukong'un Xbox Sürümü Ortaya Çıktı: Çok Yakında Geliyor!
Kısa sürede çok popüler hâle gelen Black Myth: Wukong'un Xbox sürümü göründü. Peki, Black Myth: Wukong Xbox Series X/S'e ne zaman çıkacak?
Çin mitolojisinden ilham alan Black Myth: Wukong, 20 Ağustos tarihinde PlayStation 5 ve PC platformlarına çıkmıştı ancak ne yazık ki oyunun Xbox Series X ve S sürümü satışa sunulmamıştı. Kısa sürede çok popüler hâle gelen ve büyük beğeni toplayan oyunun Xbox konsollarına çıkmaması tepkiye yol açmıştı.
Black Myth: Wukong'un teknik kısıtlamalara takıldığı ve geliştiricilerin oyunu düşük donanıma optimize etmekte zorlandığı öne sürülmüştü fakat Microsoft, oyunun Xbox Series X ve S sürümü için geliştirici şirket ile aktif şekilde çalıştıklarını ve gecikmenin donanımdan kaynaklanmadığını söylemişti.
Black Myth: Wukong'un Xbox Sürümü ESRB'de Göründü
Xbox Series X/S konsollarına sahip olan oyuncuları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Aksiyon rol yapma türündeki oyunun Xbox sürümü ESRB'de derecelendirildi. Bu, oyunun çok yakında Xbox Series X/S konsollarına piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
Microsoft ve geliştirici Game Science konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapmadı fakat önümüzdeki günlerde veya haftalarda bir duyuru gelebilir.
Black Myth: Wukong Game Pass'e Gelir mi?
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18 milyondan fazla satarak önemli bir başarının altına imza atan Black Myth: Wukong hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler oyunu beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.