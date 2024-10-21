Black Myth: Wukong'un Xbox Sürümü Ortaya Çıktı: Çok Yakında Geliyor!

Çin mitolojisinden ilham alan Black Myth: Wukong, 20 Ağustos tarihinde PlayStation 5 ve PC platformlarına çıkmıştı ancak ne yazık ki oyunun Xbox Series X ve S sürümü satışa sunulmamıştı. Kısa sürede çok popüler hâle gelen ve büyük beğeni toplayan oyunun Xbox konsollarına çıkmaması tepkiye yol açmıştı.

Black Myth: Wukong'un teknik kısıtlamalara takıldığı ve geliştiricilerin oyunu düşük donanıma optimize etmekte zorlandığı öne sürülmüştü fakat Microsoft, oyunun Xbox Series X ve S sürümü için geliştirici şirket ile aktif şekilde çalıştıklarını ve gecikmenin donanımdan kaynaklanmadığını söylemişti.

Black Myth: Wukong'un Xbox Sürümü ESRB'de Göründü

Xbox Series X/S konsollarına sahip olan oyuncuları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Aksiyon rol yapma türündeki oyunun Xbox sürümü ESRB'de derecelendirildi. Bu, oyunun çok yakında Xbox Series X/S konsollarına piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Microsoft ve geliştirici Game Science konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapmadı fakat önümüzdeki günlerde veya haftalarda bir duyuru gelebilir.

18 milyondan fazla satarak önemli bir başarının altına imza atan Black Myth: Wukong hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler oyunu beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.