Yeni Black Myth Oyunu Duyuruldu! İlk Fragman Yayınlandı

Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen Black Myth: Wukong, 20 Ağustos 2024 tarihinde PC ve PlayStation 5, 20 Ağustos 2025 tarihinde ise Xbox Series X/S için satışa sunuldu. Etkileyici atmosferi, başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkan oyun kısa sürede tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaştı.

Black Myth: Wukong'un elde ettiği bu önemli başarı ve oyuncuların seriye gösterdiği yoğun ilgi, Game Science stüdyosunun Çin mitolojisinden ilham alan evrenini genişletme kararı almasını sağladı. Gamescom etkinliği esnasında Black Myth: Zhong Kui isimli yeni bir oyun duyuruldu.

Black Myth: Zhong Kui'nin Fragmanı Paylaşıldı

Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Black Myth: Zhong Kui, Çin mitolojisinden esinlenerek geliştiriliyor. Black Myth: Zhong Kui'nin, serinin önceki oyunu Black Myth: Wukong'dan daha karanlık ve korku unsurları barındıran bir yapıda olması bekleniyor.

Zhong Kui, Çin mitolojisinde iblis avcısı ve hayalet yakalayıcı olarak bilinen bir figür olarak biliniyor. Doğaüstü tehditlerle dolu bir hikâyeye tanık olacağımız yapım, Wukong'a göre daha kişisel ve odaklı bir anlatım sunabilir.

Yalnızca tek oyunculuı moda sahip olması beklenen oyun için Gamescom 2025 etkinliğinde sinemaitk bir fragman yayınlandı. 1 dakika 55 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Serinin yeni oyunu, aksiyon rol yapma oynanışını korurken aynı zamanda sürpriz ve şaşırtıcı anlar yaşatacak. Yani oyuncular alışkın oldukları dövüş sistemine sahip bir oyunla karşılaşacak ancak bu kez çok daha ürkütücü ve bilinmezliklerle dolu bir dünyada mücadele edecek.

Unreal Engine 5 ile geliştirilmekte olan yeni Black Myth oyununun PC ve konsollar için ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Çıkış tarihine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Xbox sürümünün PS5 ve PC sürümleriyle birlikte çıkıp çıkmayacağı da belli değil.