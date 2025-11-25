Black Ops 7, İlk Sezonu ile İçeriğe Boğulacak! İşte Yenilikler

Activision ve Treyarch Studios, yayınlanan yeni Black Ops 7 fragmanı ile oyuncuları bekleyen yeni içerikler konusunda bilgilendirdiler. Hem ilk günden ve hem de sezon içerisinde bizi epey yoğun bir içerik desteğinin beklediği ortaya çıktı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Black Ops 7, İlk Sezon ile Esas Başlangıcı Yapmaya Hazırlanıyor

2019 yılında çıkan Modern Warfare ile Call of Duty serisinde yeni bir dönem başlamıştı. Artık hazırlanan içerikler sezonlara ayrılıyor. Böylece her senenin oyunun bir yıl boyunca taze kalıyor ve oyuncular da oyundan kopup gitmiyorlardı. 2020 yılının Mart ayında Warzone da bu listeye dahi olunca, oyuncular neredeyse Call of Duy ile yatıp Call of Duty ile kalkıyorlar. Black Ops 7 de bu geleneği devam ettirecek. 4 Aralık 2025 tarihindeki ilk sezon ile yeni haritalar, modlar ve dahası oyunculara sunulacak.

Verilen detaylara bakılırsa, ilk günden Fate, Odysseus, Standoff ve Utopia isimli dört yeni haritanın yanı sıra üç yenilenmiş versiyon harita geliyor. Sezonun genelinde ayrıca Sleighjacked, Yakei, Meltdown ve Fringe haritalarını da göreceğiz. Ayrıca yine sezonun başlaması ile Gun Game, One in the Chamber, Prop Hunt, Stick and Stones ve yeni Takeover modu oyunculara sunulacak iken, sezonun geri kalanında da Holiday Havoc ve Snowfight olmak üzere iki zaman sınırlı mod da oyuncular ile buluşturulacak.

Fragmanda Deadeye Drone Scorestreak ve eklentileri ile yeni silahların mühimmata ekleneceğinden ve Endgame modu için de dört yeni dünya etkinliği ile sekiz egzotik silah ile genişleyeceğinden bahsedilmiş. Zombies tarafında ise üç yeni harita oyuncuları bekliyor. Bunlardan bir tanesi Astra Malorum iken, diğer ikisi ise Survival haritası olacak. Ayrıca Ashes of the Damned için Directed modu, Mule Kick takviyesinin dönüşü, yeni bir düşman robot ve LGM-1 isimli yeni bir Wonder Weapon da bizleri bekleyecek.

Son olarak Warzone için de Haven's Hollow isimli yeni bir harita ve Verdansk için de Signal Station ve Factory bölgeleri bizleri bekleyen yenilikler olup, silahlar için eklentiler azami beş olacak şekilde düzenlemeye gidilecek. Overkill varsayılan olarak açık olup, Wildcard'lar kaldırılacak ve deneyimi geliştirecek yeni ekipmanlar ve takviyeler de söz konusu olacak. Battle Pass sisteminde ise bazı günlük görevlerden jeton kazanabilmek mümkün olacak. Ayrıca ödüllerin açılma süresi de kısaltıldı.

Sizin de gördüğünüz üzere, Black Ops 7 için planlanan ilk sezon bir hayli zengin başlayacak. Sezon arası güncelleme ile elbette daha fazlasını göreceğiz. Peki içerik detayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için tatmin edici mi? Yorum kısmında buluşalım.