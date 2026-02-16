Bütçe Dostu Tablet Türkiye'ye Geldi! 7.700 mAh Bataryası Var

Black Shark'ın son derece şık bir tasarımla birlikte gelen tableti Pad 7 4G, Türkiye'de satışa sunuldu. Yüksek yenileme hızı ve dev bataryası sayesinde saatlerce oyun oynama ve video izleme gibi avantajlar sunan cihazın son derece bütçe dostu bir fiyat etiketi bulunuyor.

Black Shark Pad 7 4G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneği ile gelen Black Shark Pad 7 4G, 12 bin 999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz, mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Depolama alanı ise microSD desteği sayesinde 1 TB'a kadar çıkabiliyor.

Black Shark Pad 7 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 11 inç büyüklük, 1200 x 1900 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 420 nit parlaklık, 201 PPI piksel yoğunluğu

11 inç büyüklük, 1200 x 1900 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 420 nit parlaklık, 201 PPI piksel yoğunluğu İşlemci (CPU): MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 Batarya: 7.700 mAh kapasite

7.700 mAh kapasite Depolama: MicroSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir

MicroSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir Kamera: 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera Yazılım Özellikleri: Bölünmüş ekran (Multitasking), metin çevirisi, görsel nesne tanıma/sorgulama

Black Shark Pad 7 4G, 11 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1200 x 1900 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 420 nit maksimum parlaklık, 201 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 7.700 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, paylaşılan bilgilere göre 9 saat web'de gezinme, 6 saat video izleme, 5,5 saat oyun oynama, 13 saat müzik dinleme, 7 saat sesli görüşme gerçekleştirme imkânı sağlıyor.

Tablet, gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Black Shark Pad 7 4G'de ise MediaTek Helio G85 işlemcisi bulunuyor.

İki uygulamayı yan yana çalıştırıp bir tarafta video izlerken diğer tarafta çalışmalarınızı sürdürmenize izin veren cihazda yabancı dildeki metinleri kendi dilinize çevirebiliyor, fotoğraflardaki nesneler ya da canlılar hakkında sorularınıza cevap alabiliyorsunuz. Tabletin ön yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde, arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.