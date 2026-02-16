Yapay Zeka Destekli Ucuz Tablet Türkiye'de! Oyun Modu ve Dahası

Bütçe dostu tablet Black Shark Pad 7 4G, Türkiye'de satışa sunuldu. Dev batarya kapasitesi, şık tasarım ve çok daha fazlası ile birlikte gelen tablet, özellikle ulaşılabilir bir fiyat etiketi taşıması dolayısıyla geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

Black Shark Pad 7 4G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Shark Pad SE 4G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan sürümü, 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu. 2 bin 999 TL'den başlayan taksit seçeneği ile sunulan cihaz, siyah ve mavi olmak üzere toplamda iki renk seçeneği ile sunuluyor. Ders çalışma, sosyal medyada gezinme, video izleme ve daha pek çok amaçla kullanılmasını mümkün hâle getiren özellikler içeriyor.

Black Shark Pad 7 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 10,1 inç büyüklük, 60Hz yenileme hızı, 450 nit maksimum parlaklık

İşlemci (CPU): MediaTek Helio G85

İşletim Sistemi: Android 16

Batarya: 6.600 mAh kapasite

Kamera: 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

Ses: Çift hoparlör, K9 akıllı amfi teknolojisi

Bağlantı: Çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.0

Yazılım Özellikleri: Gemini yapay zeka entegrasyonu, Ultimate Game Mode (Arama/mesaj engelleme, dokunma koruması)

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. 60Hz yenileme hızı ve 450 nit maksimum parlaklık sunuyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet, çift hoparlör ve K9 akıllı amfi teknolojisine sahip. Çift SIM ve Bluetooth 5.0 desteği sunuyor. Ayrıca özellikle oyuncuların ilgisini çekecek bir gelişmiş oyun modu mevcut.

"Ultimate Game Mode" olarak adlandırılan bu özel oyun modu, arama ve mesaj bildirimlerini engelleyerek oyun deneyiminizin yarıda kesilmeni önlüyor. Yanlışlıkla yapılan ekran dokunuşlarını önleyerek CPU performansını ön plana çıkarıyor. Black Shark Lab testlerinden gelen verilere göre MOBA oyunlarında ortalama 59,9 FPS, RPG oyunlarında ortalama 60,5 FPS, FPS oyunlarında ise 60,3 FPS sağlıyor ancak bunun oyundan oyuna değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.

Gemini entegrasyonu sayesinde oyunlarda çok büyük bir avantaj elde etmek mümkün. Google'ın yapay zeka modeli gerek strateji oyunları gerek diğer oyunları oynarken ya da oynamaya başlamaadan önce size gerekli olan tüm bilgileri sunmak için hazır bir şekilde bekliyor. Cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Tablet, 6.600 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bu da cihazın oldukça uzun bir süre boyunca şarj etme gereksinimi olmadan kullanılabileceği anlamına geliyor. Cihaz, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.