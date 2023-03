BlackBerry'nin Yükselişi ve Düşüşünü Anlatan Filmin Fragmanı Yayınlandı

BlackBerry'nin kendi adını taşıyan telefonu hakkında çekilecek filmin fragmanı yayınlandı. Filmin başrollerinde Jay Baruchel, Glenn Howerton ve aynı zamanda projeyi yöneten Matt Johnson yer alıyor.

Film, klavyeli telefonun nasıl iş dünyasının fiili iletişim aracı hâline geldiğini ve en sonunda nasıl akıllı telefonlara yenildiğini anlatacak. Belki de fragmandaki en hüzünlü sahnelerden biri Steve Jobs'un iPhone'u duyurmasını izlerkenki görüntüleri fakat aynı zamanda karakterler şirketlerini ayağa kaldırmak ve ayakta tutmak için çalışırken şaşırtıcı miktarda çığlık atma ve telefon kırma sahnesi de var.

Blackberry Fragmanı

BlackBerry 12 Mayıs'ta sinemalarda gösterime girecek. Hikâyenin bir önizlemesini arıyorsanız, Losing the Signal kitabını okuyabilirsiniz. Ayrıca senaryoya katkı sağlayan The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry kitabına da bir şans verebilirsiniz. Filmin kaynak materyali olan bu kitap, telefon kullanımına dair anıları olan ya da iflas eden bir şirkete dair bir öykü okumak isteyen herkes için harika bir kaynak.

Peki siz BlackBerry filmini vizyona girdiğinde izlemeyi düşünüyor musunuz? Film hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.