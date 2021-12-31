BlackBerry Telefonların Fişi Çekiliyor: Tarih Verildi!

BlackBerry telefonlar için bir dönem sona eriyor. Söz konusu akıllı telefonlarda belirtilen tarihten itibaren acil aramalar, SMS, Wi-Fi ve mobil veri gibi hizmetler desteklenmeyecek. Böylelikle bir dönemin en popüler cihazları tarihe karışacak.

BlackBerry Telefonlar İçin Bir Dönem Sona Eriyor

Yıllar önce BlackBerryOS isimli işletim sistemi ile akıllı telefon ve tablet sevkiyatını sonlandıran BlackBerry, oldukça önemli bir karar aldı. Kullanıcıları yakından ilgilendiren karara göre belirtilen tarih itibarıyla şirketin ürettiği telefonlar temel hizmetleri desteklemeyecek.

Bir dönem oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan BlackBerry şirketinin ürettiği akıllı telefon modelleri, 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren acil arama, SMS, Wi-Fi ve mobil veri gibi temel hizmetlerini desteklemeyecek. Dolayısıyla önümüzdeki aydan itibaren söz konusu telefonlar için bir dönem sona erecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, BlackBerryOS 7.1 ve önceki sürümler, BlackBerryOS 10, BlackBerry PlayBookOS 2.1 ve önceki sürümlere sahip olan akıllı telefonlar temel işlevleri desteklemeyecek.

Kanada merkezli BlackBerry şirketi tarafından yapılan açıklamada BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da "sınırlı işlevselliğe sahip olacağı" belirtildi.

Yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen BlackBerry PlayBook tableti de 4 Ocak tarihinden itibaren çok sınırlı işlevlere sahip olacak. Bu durumdan çok kullanıcı etkilenmeyecektir çünkü şirket, tableti piyasaya sürdükten bir yıl sonra satışları durdurmuştu. Elbette bunun yanında tabletin oldukça uzun bir zaman önce üretilmesi de yer alıyor.

BlackBerry, söz konusu telefonların kullanım ömrünün sona ereceğini ilk olarak 2020 yılının eylül ayında duyurmuştu. Şirket, bu kararından geri adım atmadı ve kısa süre önce yeni bir açıklama yaparak 4 Ocak 2044 tarihinden itibaren bu kararın uygulanacağını belirtti.

BlackBerry İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su John Chen, 2016 yılında şirketin donanım sektörünü bırakıp yazılıma geçiş yaptığını açıklamıştı. Şirket, şu anda güvenlik yazılımı sağlıyor.

Kanadalı şirket tarafından BlackBerry telefonlar için alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dönemin en popüler akıllı telefonları ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.