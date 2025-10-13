8 GB RAM'li Çok Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! Aşırı Dayanıklı

Çok dayanıklı tabletlerin arasına yeni bir model daha katıldı. Blackview Active 5 tanıtıldı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Şık görünüme sahip olan tablet, uygun fiyata 8 GB RAM seçeneği, 6.600 mAh batarya kapasitesi ve 90Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Blackview Active 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,68 inç

8,68 inç Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel

800 x 1340 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz İşlemci: Unisoc T615

Unisoc T615 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 8 GB LPDDR4

8 GB LPDDR4 Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Batarya Kapasitesi: 6.600 mAh

6.600 mAh Hızlı Şarj Desteği: 18W

18W Arka Kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Ön Kamera: 13 megapiksel

13 megapiksel İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı DokeOS P 4.2

Android 15 tabanlı DokeOS P 4.2 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık: IP68 & IP69K

8,68 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Blackview Active 5, IPS ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. MIL-STD-810H askeri düzey dayanıklılık sertifikasına sahip olan tablet 218,5 x 131x7 x 12,3 mm boyutlarında ve 510 gram ağırlığında.

Tablette Unisoc T615 işlemcisi ve Mali-G57 bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Giriş seviyesi bu işlemci, internette gezinme, sosyal medya kullanma ve basit mobil oyunlar oynama gibi aktiviteler için yeterli performans sağlayacaktır.

Android 15 tabanlı DokeOS P 4.2 ile birlikte gelen tablette 8 GB LPDDR4 RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı, MicroSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Tablette 6.600 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dev batarya, tek şarjla cihazın uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.

Blackview Active 5 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin arka yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. IP68 & IP69K sertifikası da mevcut. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Blackview Active 5 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Blackview Active 5 için 247 dolar (10.324 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tablet turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Çok dayanıklı olan Blackview Active 5'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.