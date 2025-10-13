Samsung 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var
Samsung W26'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefonda güçlü donanım bulunuyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung W26 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor.
- Katlanabilir telefonda 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.
Samsung, W26 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte W26'nın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çin pazarına özel olarak üretilen telefon, etkileyici tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Telefon 16 GB RAM, 120Hz yenileme hızı ve daha birçok gelişmiş özelliğe sahip.
Samsung W26 Özellikleri
- Ana Ekran Boyutu: 8,0 inç
- Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ana Ekran Çözünürlüğü: 1968 x 2184 piksel
- Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dış Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Dış Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Dış Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- Dış Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB
- İşletim Sistemi: Android 16 (One UI 8 ile)
- Batarya Kapasitesi: 4.400 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 25W
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 10 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 10 Megapiksel
8,0 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung W26, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1968 x 2184 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ikinci ekran, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde e1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisin ve Adreno 830 GPU bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Samsung Galaxy Z Flip 7'de de aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen telefonda 16 GB RAM mevcut. Depolama tarafında 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan telefonda 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.
Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.
Samsung W26 Fiyatı
Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung W26'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 16.999 yuan (99.970 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 18.999 yuan (111.732 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon yalnızca Çin'de satılacak.