16 GB RAM'li Ucuz Tablet Tanıtıldı! 10.000 mAh Bataryaya Sahip

Ucuz Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Blackview, Mega 12 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tasarımı, tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli oldu. Dev bataryaya sahip olan tablet, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Blackview Mega 12 Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,2 inç

: 12,2 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2400 piksel

1600 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 350 nit

350 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 55W

55W Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı

Android 16 tabanlı Boyutlar: 280,2 x 194,2 x 8,2 mm

280,2 x 194,2 x 8,2 mm Ağırlık: 690 gram

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip ola nBlackview Mega 12, IPS ekran üzerinde 1600 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. 280,2 x 194,2 x 8,2 mm boyutlarında ve 690 gram ağırlığında olan tablet, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor.

Tablette MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Tablet, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Blackview Mega 12'nin depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Tablet, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 55W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Mega 12'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde.

Blackview Mega 12 Fiyatı

Gri ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Blackview Mega 12 için 300 dolar (12.885 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarımla birlikte gelen tablet, 12 Ocak tarihinden itibaren satışa sunulacak. Cihazın hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.