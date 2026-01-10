Realme'den 165Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Verildi
Realme Neo 8'in tanıtım tarihi açıklandı. Peki, bütçe dostu Android telefon ne zaman tanıtılacak? İşte telefona dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Neo 8, 12 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak.
- Bütçe dostu telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemci yer alacak.
- Neo 8'in 2 bin 500 yuan (15 bin 446 TL) civarında fiyata sahip olacağı iddia edildi
Realme Neo 8 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan Realme Neo 8'in bu kez tanıtım tarihi açıklandı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak akıllı telefon, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.
Realme Neo 8'in Tanıtım Tarihi
Realme Neo 8, 12 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Paylaşılan görsele göre telefonu narka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamear ve bir adet LED flaş yer alacak.
Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Hızlı Şarj: 80W
- Batarya: 8.000 mAh
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 16 GB
- Periskop Telefoto Kamera: 50 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69
Bütçe dostu Android telefon Neo 8'de Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Neo 7'de ise Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.
Akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Neo 8, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ayrıca IP68 ve IP69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon ayrıca 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Realme Neo 8'in 2 bin 500 yuan (15 bin 446 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Konu hakkında resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Neo 7 için 2 bin 199 yuan (13 bin 593 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.