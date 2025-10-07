Battlefield 6'dan Film Gibi Fragman! Çok Yakında Geliyor

Çıkışına yalnızca sayılı günler kalan Battlefield 6'dan hayranları iyice sabırsızlandıran bir fragman daha geldi. Fragmanın paylaşılmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen 100 bini aşan görüntüleme sayısına ulaştı. Bununla birlikte fragman 20 binden fazla kişi tarafından beğenildi.

Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Yakında Battlefield oyunlarının arasına katılacak olan Battlefield 6'nın yeni fragmanı, hayranların oyun hakkındaki beklentilerini bir hayli yükseltti. Bilindiği üzere oyunun öne çıkan özelliklerinin başında yıkılabilir yapılar geliyor. Bu sayede oyuncular çok daha gerçekçi bir savaş atmosferi deneyimleme imkânına sahip oluyor.

Oyuncuların Battlefield 6'ya hayran kalmasını sağlayan bu özellik, yeni fragmanda da önemli rol oynadı. Öyle ki bolca patlamalı sahnelerle oyundaki duvarların nasıl yıkıldığı son derece ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serildi. Ayrıca drone, tank, helikopter ve savaş uçakları da fragmanın önemli bir kısmını oluşturdu.

Battlefield'ın YouTube kanalında yayınlanan fragmanın açıklamasında Battlefield 6'nın neredeyse geldiği belirtilerek ortamın kızıştığı ve hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı ifade edildi. Buna ek olarak hem kara hem hava tarafında yoğun çatışmalar gerçekleşeceği de bir kez daha belirtildi.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürülecek. Oyunu almak için bu tarihi beklemek istemiyorsanız Battlefield 6'yı şu anda Epic Games, Steam, PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DirectX: Sürüm 12

Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri