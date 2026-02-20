Demon's Souls Stüdyosuna da Veda Ediyoruz: Sony Kapatma Kararı Aldı

Oyun sektöründe stüdyo kapatmaları devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak da işten çıkartmalar ile üzücü gelişmeler ile karşılaşıyoruz. Bunun yeni durağı da Bluepoint Games oldu. Yirmi yıllık stüdyo kepenk indiriyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Bluepoint Games, Oyun Dünyasına Veda Ediyor

Portföyünde PlayStation All-Stars Battle Royale, God of War Collection, ICO & Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection ve Uncharted: The Nathan Drake Collection gibi kaliteli işler bulunan Bluepoint Games, 2006 yılında kurulmuştu. 2021 yılının Eylül ayı itibarıyla da PlayStation Studios bünyesine dahil olmuştu. Dün Bloomberg sitesinden Jason Schreier tarafından yayınlanan rapora bakılırsa kapatılmasına karar verildi.

PlayStation sözcüsü, söz konusu kararın kuruluş incelemesini takiben alındığını söylüyor. Raporda yer alan bilgilere bakılırsa, seksen kişilik ekipten yetmişi işten çıkartılmış. Önümüzdeki ay içerisinde de stüdyonun bütünüyle kepenk indireceği ifade ediliyor. Amerika menşeli stüdyonun inanılmaz derecede yetenekli bir ekip olduğu ve teknik uzmanlıklarının PlayStation topluluğu için olağanüstü deneyimler sunduğu söyleniyor. Bununla birlikte, tutkuları, yaratıcılıkları ve ustalıkları için de teşekkür edilmiş.

Karşımıza son olarak Demon's Souls Remake ile çıkan Bluepoint Games, 2024 yılında ortaya çıkan haber ile özgün bir fikri mülkiyet ve 2025 yılının Ocak ayında iptal edilen canlı servis yapısındaki God of War oyunu üzerinde çalışıyordu.

Elbette bu tür haberler ile karşılaşmak, oyun sektörü için üzücü oluyor. Geçmişinde başarılı işlere imza atan gül gibi stüdyoların kepek indirmesi, gelecekte bu stüdyolardan görmeyi istediğimiz projelerin de hayal olması anlamını taşıyor. Öyle ki oyuncular, Bloodborne için Amerika menşeli stüdyonun elinden çıkmış bir yeniden yapım görmeyi istiyorlardı. Gerçi bu konuda henüz bir umut ışığı doğmuş değildi, ama doğacak olsaydı bile bu artık oldukça uzak bir ihtimal diyebiliriz. Elbette çıkmadık candan umudun kesilmeyeceğini de unutmamak lazım.