BluTV İsim Değişikliğine Gitti: Abonelikler İptal mi?

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz aylarda BluTV’nin Warner Bros. Discovery tarafından satın alındığını ve platformun yakında HBO Max’in Türkiye ayağı haline geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Satın alımın ardından BluTV, kısa sürede HBO Max içeriklerini Türkiye’ye taşıyarak bu dönüşümün ilk adımını atmıştı.

Bugün ise beklenen değişim resmen gerçekleşti. BluTV, yeni ismi ve kimliğiyle ilk kez karşımıza çıktı. Sevilen platform artık yoluna Max olarak devam edecek.

BluTV Üyelikleri Max Platformunda da Geçerli Olmaya Devam Edecek

Türkiye’nin önde gelen dijital içerik platformlarından BluTV, bugün itibarıyla tüm platformlarında yepyeni kimliğiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Daha önce duyurulduğu gibi, BluTV artık yayın hayatına Max adıyla devam ediyor.

Merak eden kullanıcılar için önemli bir detay: Mevcut BluTV üyelikleri geçerliliğini koruyor. Yani, halihazırda bir BluTV aboneliğiniz varsa yeniden kayıt olmanıza gerek yok. Üyelik tipiniz ve paketiniz, hiçbir değişiklik olmadan Max platformunda da kullanılmaya devam edecek.

Ayrıca, BluTV döneminde yoğun ilgi gören Hepsiburada Premium kampanyası da Max platformunda geçerliliğini sürdürecek. Hepsiburada Premium üyeleri, her ay olduğu gibi ücretsiz Max aboneliğinden yararlanmaya devam edecek.

Öte yandan platformun eski Android ve iOS uygulamaları devre dışı kalmış durumda. Kullanıcıların uygulama mağazalarından yeni Max uygulamasını cihazlarına indirmesi gerekiyor.

BluTV, Yeni İsmiyle Daha Fazla İçeriğe Sahip

BluTV’nin Max'e dönüşmesiyle birlikte, daha önce arşivde bulunmayan birçok HBO Max orijinal içeriği artık Türkiye’deki izleyicilerin erişimine açıldı. Yeni Max platformu, HBO Max dizileri, Warner Bros. yapımları ve Max Originals içerikleriyle dizi, film ve belgesel kategorilerinde daha geniş bir içerik kütüphanesine sahip.

Kullanıcılar artık Max üzerinden Game of Thrones, The Last of Us, Succession gibi dünya çapında büyük ilgi gören yapımlara rahatlıkla erişebilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...