Xiaomi'den Güçlü İşlemcili ve Büyük Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor!

Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemisi 17T Pro için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek herhangi bir detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibariyle değişti. Zira son gelişmeler cihazın Geekbench AI skorunu gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 17T Pro Geekbench AI Skoru Kaç?

Xiaomi 17T Pro, 2602EPTC0G model numarasıyla kısa süre önce Geekbench AI testlerinde ortaya çıktı. Cihaz yapılan testlerde tek hassasiyette 974, yarı hassasiyette 1.171 ve niceleme testinde 1.334 puan almayı başardı.

Geekbench AI testleri telefonların yapay zeka işlemlerini ne kadar hızlı ve verimli gerçekleştirebildiğini ölçüyor. Bu kapsamda testlerin yukarıda da görüldüğü üzere tek hassasiyet, yarı hassasiyet ve niceleme olmak üzere üç farklı seviyede değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Xiaomi 17T Pro Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Xiaomi 17T Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Xiaomi 17T Pro'da MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle geliştirildi. Yani amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

İşlemcilerdeki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Nm küçüldükçe işlemcilerin güç verimliliği ve performansı artıyor.

Söz konusu donanım halihazırda OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 gibi üst düzey akıllı telefonlarda mevcut. Bununla birlikte oyun performasına baktığımızdaysa Fortnite gibi yüksek grafik gerektiren oyunlarda 120 FPS seviyesinde bir performans sergileyebiliyor. Yani çoğu yapımı akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Xiaomi 17T Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere selefi 15T Pro'da da aynı kamera özelliklerine yer verilmişti. Yani bir son dakika değişikliği olmazsa selefiyle benzer bir kamera deneyimi sunacak.

Ultra geniş açı kamerası çektiğiniz fotoğraflara daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Buna ek olarak telefoto sensörü ise uzağınızdaki nesnelere yakınlaştırma yapabilmenize imkan veriyor.

Xiaomi 17T Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 100W hızlarında şarj olabilen bir pilin kullanılması söz konusu. Bu bataryanın 7.000 mAh kapasitesinde olması bekleniyor. Selefinde ise 90W hızlarını destekleyen 5.500 mAh'lik bir pil yer alıyordu. Yani yeni model hem daha uzun şarj süreleri sunacak hem de daha hızlı şarj olabilecek.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T Pro’nun tanıtımı geçen yılın eylül ayında gerçekleştirilmişti. Ancak son sızıntılara göre Xiaomi 17T serisi için bu kadar uzun süre beklememiz gerekmiyor. Şu an için Çinli markadan resmi bir açıklama gelmese de serinin mayıs ayında tanıtılacağı söyleniyor. Bununla birlikte şirket halihazırda Xiaomi 15T Pro'yu ülkemizde satışa sunduğu için 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

An itibarıyla markanın web sitesine baktığımızda Xiaomi 15T Pro’nun 49.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olduğunu görüyoruz. Xiaomi 17T Pro’nun daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağından büyük ihtimalle 54.999 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro selefi gibi bir amiral gemisi performansı sunacak gibi görünüyor. Şu ana dek ortaya çıkan bilgilere baktığımda özellikle batarya tarafında önemli yeniliklerin olacağını söyleyebilirim.