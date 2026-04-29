iOS 27, Fotoğraf Düzenleme Özellikleri ile Hayran Bırakacak

Apple, iOS 27 üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin işletim sisteminin bu yeni sürümünde özellikle yapay zeka ile ilgili önemli yenilikler sunması bekleniyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre bu sürümde fotoğraf düzenleme işlemleri için de çok işlevsel yapay zeka destekli araçlar da sunulacak.

iOS 27'nin Yeni Fotoğraf Düzenleme Araçları Neler Olacak?

Apple, iOS 27'de Fotoğraflar uygulamasına yeni bir seçenek ekleyecek. Bu seçenek, size üç araç sağlayacak. İlki, extend yani görselin görünmeyen çevresini tahmin yoluyla doldurma özelliğini içerecek. Örneğin bir manzaranın önünde fotoğraf çektiğinizi varsayalım ama bulutlar yeterince net görünmedi. Yapay zekadan üst kısmın devamını tahmin etmesini isteyebileceksiniz. Bunu yaptığınızda eksik olan bulutlarla dolu gökyüzü oluşturulup size ek alan olarak sunulacak.

İkinci özellik, görsel iyileştirme. Sadece bir dokunuşun yeterli olacağı bu özellik, fotoğraftaki detayların daha keskin ve net hâle gelmesini sağlamakla kalmayacak. Buna ek olarak ışıklandırma ve renkleri de iyileştirecek. Böylece iPhone kullanıcısı, teknik açıdan da kusursuz bir fotoğrafa sahip olmaya başlayacak.

Üçüncü özellik, açı değiştirmenize imkân sağlayacak. Örneğin bir nesneyi tam karşıdan çektiğiniz bir görseliniz olduğunu varsayalım. Bu özellik ile açıyı hafif sağa kaydırmanız mümkün olacak. Söz konusu özelliğin yüz çekimlerinde kullanılması da mümkün görünüyor. Öyle ki kameranın yüksekliği direkt göz hizasına getirilerek odak noktasına tamamen kullanıcı alınabilir.

Yeni Fotoğraf Düzenleme Özellikleri Ne Zaman Sunulacak?

Yeni fotoğraf düzenleme özellikleri, iOS 27'nin bir parçası olarak sunulacak. iOS 27'nin ilk tanıtımının ise 8 Haziran 2026 tarihinde yapılması bekleniyor. Aynı gün ilk test sürümünün yayınlanması ve herkese açık beta sürümünün bir sonraki ay içinde başlaması muhtemel. Tam sürümün genel kullanıma açılması ise Eylül 2026'yı bulacaktır.

Editörün Yorumu

Apple'ın iPhone kullanıcılarının fotoğraf düzenleme sürecini inanılmaz kolay hâle getireceğini düşünüyorum. Özellikle tahmine dayalı yeni alanlar oluşturma özelliğinin epey sevileceği kanaatindeyim. Açı şekillendirme ve görsel iyileştirme özelliklerine de çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla bu özellikler de kullanıcılar tarafından epey ilgi görecektir.