12 GB RAM'li Xiaomi 17T'nin Özellikleri Sızdırıldı! 120Hz Ekranı Var

Xiaomi 17T'ye dair önemli gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni amiral gemisi modelinin özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

Boyut: 157,6 x 75,2 x 8,17 mm

157,6 x 75,2 x 8,17 mm Ağırlık: 200 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends da yüksek FPS'lerde oynanabiliyor.

MediaTek tarafından geliştirilen 4 nm üretim sürecilye geliştirilen Dimensity 8500 Ultra daha önce POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T''de Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiğini belirtelim. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1268 x 2756 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'de 3200 nit civarında bir pralaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bu hissediliyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Telefonun ön yüzeyinde selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Yeni model muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekebilecektir.

Xiaomi 17T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Xiaomi 17T ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 43 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17T'nin oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Cihazın ayrıca hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.

AMOLED ekranın film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini söyleyebilirim çünkü bu ekran, çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı oldukça önemli bir avantaj çünkü bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.