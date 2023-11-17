X Rakibi Bluesky'ın Popülerliği Devam Ediyor: 2 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

X'e alternatif merkezi olmayan bir sosyal medya uygulaması olan Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geçtikten sadece iki ay sonra 2 milyon kullanıcıyı geçtiğini duyurdu.

Şirket ayrıca nihayet, gazeteciler ve diğer kullanıcılar için daha kullanışlı olmasına yardımcı olabilecek bir web arayüzü eklemek üzere.

Bluesky'a Web Arayüzü Geliyor

Bluesky'ın daha büyük bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, insanların oturum açmadan gönderilerin bağlantılarını görüntüleyememesi, bu nedenle yaklaşan genel web arayüzü nihayet bu sorunu hafifletmeye yardımcı olacak. Şirketin blog yazısına göre herkese açık arayüzün "bu ayın sonunda" kullanıma sunulması planlanıyor.

Bluesky'ı en çok popüler kılan noktası özelleştirilmiş akışlar oluşturulabiliyor olmasında yatıyor. Oluşturulabilen özelleştirilmiş akışlar sayesinde kullanıcılar belli konularda içerik üreten kullanıcıları takip etmese de akışı takip ederek ilgilendikleri konuyu takip edebiliyorlar.

Bluesky ayrıca yakın zamanda mobil anlık bildirimler, hesabınız için e-posta doğrulaması ve alt metin iyileştirmeleri gibi erişilebilirlik iyileştirmeleri gibi özellikleri kullanıcılarının kullanımına sunmuştu.

Peki siz Bluesky kullandınız mı? Uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.