Bluesky, AB Kurallarını Çiğniyor! Dijital Hizmetler Yasası'na Uymadı

Avrupa Birliği (AB), Twitter alternatifi Bluesky'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki bilgi açıklama kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Ancak Bluesky, henüz "çok büyük çevrimiçi platform" kategorisinde olmadığı için, AB'nin bu platforma uygulayabileceği regülasyonlar sınırlı.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AB'deki tüm platformların, AB'deki kullanıcı sayılarını ve hukuki adreslerini belirten özel bir sayfayı web sitelerinde bulundurması gerekiyor. Ancak şu an Bluesky bu kurala uymuyor.

Bluesky'nin Kullanıcı Sayısı Hızla Artıyor

X (eski Twitter) için bir alternatif arayanların şu sıralar gözde adresi olan Bluesky'ın kullanıcı tabanı son dönemde büyük bir artış gösterdi. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinden sonra platform, 10 gün içinde kullanıcı sayısını 15 milyondan 22,5 milyona çıkardı. Hatırlayacağınız üzere The Guardian bile X'in "zehirli bir platform" olduğunu savunarak paylaşım yapmayı kestiğini açıklamıştı.

Ancak bu sayı, DSA'nın "çok büyük çevrimiçi platform" sınırı olan 45 milyon kullanıcı eşiğinin altında kalıyor. Bluesky'ın hızla büyümesi, yakın gelecekte AB regülatörleriyle karşı karşıya kalma ihtimalini artırabilir. Eğer bu büyüme devam ederse, Bluesky'nin DSA kapsamındaki daha katı kurallara tabi tutulması muhtemel.

Yasal Süreç Şu An İçin Belirsiz

Regnier, Bluesky’ın AB içinde herhangi bir yasal varlığının bulunup bulunmadığını araştırmak üzere AB üyesi 27 ülkeye çağrıda bulunduğunu belirtti. Ancak şu ana kadar Bluesky'a doğrudan bir iletişim yapılmadı. Platform da bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

Dijital Hizmetler Yasası, platformları kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerden yasal olarak sorumlu tutmayı amaçlıyor. Ancak platformun şimdilik bu yükümlülüklerden kaçtığı görülüyor.