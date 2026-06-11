X'ten Kaldırılan Özellik, En Büyük Rakiplerinden Birine Geliyor

Eskiden Twitter olarak bilinen X'in en çok sevilen özelliklerinden biri topluluklardı. Ne var ki bu özellikten çeşitli sebeplerden dolayı vazgeçildi. Kısa süre önce sosyal medya platformundan kaldırılan özellik, şimdi de X'in en büyük rakiplerinden birine getiriliyor. Hatta bu platformdaki topluluklar özelliği, X'tekinden çok daha fazla seçenek sunacak.

X'in Topluluk Özelliği Hangi Platforma Eklenecek?

X'in (eski adıyla Twitter) kaldırılan topluluklar özelliği, rakip platform Bluesky'a eklenecek. Bu yeni özellik sayesinde Bluesky kullanıcıları da sadece ortak ilgi alanlarını paylaşan kişileri merkezine alan küçük topluluklara katılabilecek. Bu sayede aynı konuya ilgi gösteren kişiler, sıcak gelişmeler ve çok daha fazlası hakkında tartışma yürütebilecek.

Topluluklar sadece belirli kişiler tarafından değil, herkes tarafından oluşturulabilecek. Bunlara diğer kullanıcılar katılabilecek ve paylaşım yapabilecek. Geliştiriciler, toplulukları dilediği gibi özelleştirebilecek. Çeşitli uygulama ve araçlarla birlikte yeni özellikler eklenebilecek. Öte yandan her topluluğun aynı zamanda özel bir alan adı olacak. Bu web sayfası ziyaret edildiğinde ise topluluğa ait özel sayfada yapılan paylaşımlara hızlıca göz atılabilecek.

Bluesky'daki Topluluklar Herkese Açık mı Olacak?

Bluesky'daki toplulukların herkese açık olup olmayacağı tamamen o toplulukların yöneticisine bağlı olacak. Herkese açık topluluklarda diğer tüm kullanıcılar topluluğu bulabilecek, yapılan paylaşımları görüntüleyebilecek ve diğer kullanıcılar gibi paylaşım yapmakta özgür olacak. Tabii, bunun yerine davet ile katılım gerçekleştirilen topluluk sahibi olmak da tercih edilebilecek.

Davetle katılım sağlanabilen topluluklarda içerikleri görüntülemek ve paylaşım yapmak için yöneticinin onayına ihtiyaç olacak. Yani her kullanıcı toplulukta neler olup bittiğini bilemeyecek. Çok özel bir topluluğa ihtiyacı olanlar için de özel topluluk seçeneği bulunacak. Bu topluluklara doğrudan ulaşmak mümkün olmayacak. Üyeler sadece yönetici tarafından gönderilen davet bağlantısı ile topluluğa erişebilecek. İçerik görüntüleme ve paylaşım yapma için de ayrıca onay gerekecek.

X Neden Topluluklar Özelliğini Kaldırmıştı?

X'ten gelen açıklamada topluluklar özelliğinin kaldırılmasının arkasındaki temel sebep olarak düşük kullanım oranı ileri sürülmüştü. Bu özelliğin sunulmaya devam edilebilmesi için yeterli sayıda kişinin bu özelliği kullanmadığı yönünde bir sonuca varılmıştı.

Tabii, diğer yandan da bu özelliğin kaldırılmasının sebebinin X'in yeni sohbet özelliği olduğu düşünülüyor. Sosyal medya platformu, kullanıcıların dikkatini topluluklardan çekerek yeni özelliğe yönelmesini sağlamayı amaçlamış olabilir. Eğer bu hamlesi başarılı sonuçlanmazsa ileride yeniden kullanıma sunulması muhtemel.

Editörün Yorumu

Bluesky'ın topluluklar özelliğini kullanıma sunarak çok ciddi bir fırsatı değerlendirdiğini düşünüyorum. Türkiye'de çok yaygın olmasa da bu tür özellikler küresel çapta oldukça aktif şekilde kullanılıyor. Reddit tarzı kendi topluluğunuzu inşa etme imkânı sunuyor ve önemli işlerin altına imza atma fırsatına sahip olabiliyorsunuz. Bu açıdan bakacak olursak yeni özelliğin Bluesky'ın kullanım oranını artırma potansiyeli taşıdığını da söyleyebilirim.