Bluesky İkinci X Olma Yolunda! Getirdiği Özellikle Kullanıcıları Kızdırdı

Bluesky'ın duyurduğu son değişiklik kullanıcıları tam anlamıyla ikiye böldü. GitHub üzerinde yapılan bir güncelleme sayesinde fark edilen istemde, klasik mavi tikin sisteme entegre edildiği ancak prosedürün farklı olduğu ortaya çıktı.

Platformun mavi tik sistemine geçiş yapacağı haberleri yayılınca özellikle merkeziyet karşıtı kullanıcılar sert tepkiler verdi. Twitter'dan (X) kaçanların tercih ettiği Bluesky'da, bu tür bir doğrulama sisteminin tartışmalı geçmişi hatırlatması, hoş karşılanmadı.

Bluesky: Twitter 2.0 Oldu

X'teki sistemin aksine burada mavi tik almak için ödeme yapmak gerekmiyor ama bizzat Bluesky tarafından "güvenilir doğrulayıcı" olarak tanımlanması gerekiyor. Kimilerine göre bu gereksiz ve Bluesky'ın ruhuna aykırı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Şu anda kullanıcı adlarıyla ilişkilendirilmiş domain adresleri, doğruluk kanıtı olarak yeterli bulunuyordu. Birçok kullanıcı, bu sistemin zaten açık web altyapısıyla çalışan, oldukça sade ve merkeziyetsiz bir güven modeli sunduğu kanaatinde. Eleştirilerin büyük bölümü Bluesky'ın merkezi bir otorite gibi davranma ihtimali üzerine yoğunlaşmış durumda.

Ancak her kullanıcı karşı değil. Bazıları, rozetin görsel olarak hesabın güvenilirliğini göstermesini faydalı buluyor. Domain isminin herkes tarafından fark edilmediğini ve rozetin daha net bir güven sinyali sunduğunu savunanlar da var.

"Biz Elon Musk'tan Kaçıp Buraya Geldik"

Eleştirilerin çoğunluğu "Biz buraya Twitter 2.0 olması için gelmedik. Elon Musk'tan uzaklaşmak için buradayız," minvalinde yorumlardı. Bluesky, bu doğrulama adımını atarken tam anlamıyla bir denge kurmaya çalışıyor olsa da kullanıcılar Bluesky'ın yakınca X gibi bir sisteme dönüşeceğinden endişe duyuyor.

Ancak burada X'ten farklı olan bir özgürlük var: Geliştiricilerden gelen açıklamaya göre bu sistem bir "görsel doğrulama işareti" sunmayı amaçlıyor ve kesinlikle ücretli olmayacak. Üstelik isteyen kullanıcılar, ayarlar bölümünden bu rozetleri tamamen gizleyebilecek.