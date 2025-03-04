HBO Max Türkiye'ye Geliyor! Tarih Açıklandı

2015 yılında yayın hayatına başlayan yerli dijital akış platformu BluTV, Aralık 2023'te Warner Bros-Discovery tarafından satın alındı. Akabinde platformun MAX'e (eski adıyla HBO Max) dönüşeceği açıklandı. Bu dönüşüm için bir tarih paylaşılmamıştı. Neyse ki beklenen açıklama, bugün geldi.

BluTV, Nisan Ayında MAX'e Dönüşecek

BluTV'nin resmi X hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre platform, 15 Nisan'da MAX'e dönüşecek. Bu dönüşüm kapsamında isim ve logo değişecek. Bununla birlikte HBO dizileri, DC içerikleri ve Warner Bros filmleri, kütüphanede kalmaya devam edecek.

Bilmeyenler için MAX, tıpkı BluTV gibi dijital yayın hizmeti sunan bir platform. Önceden HBO Max olarak bilinen bu servis, ismini kısaltarak MAX olarak kullanılmaya başlandı. BluTV ise MAX'e dönüşerek Warner Bros-Discovery'nin Türkiye’deki platformunun yayına girmesini sağlayacak.

Bu dönüşüm sonrası platformdaki içerik sayısının artması bekleniyorken, abonelik fiyatında bir artış olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Şu anda aylık 99 TL fiyatla hizmet veriyor. Ayrıca Hepsiburada Premium üyeleri, BluTV’ye ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Bu avantajın devam edip edemeyeceği de belirsizliğini koruyor.