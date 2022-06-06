BluTV Üyelik Ücretleri Zamlandı

Yerli dijital içerik platformlarından BluTV, üyelik ücretlerinde artışa gidiyor. Geçtiğimiz dönemde diğer yayın akış platformların da gördüğümüz ücret artışlarına BluTV de katılmış oldu.

Zamlardan önce Netflix, Disney Plus gibi muadillerine kıyasla çok daha uygun ücretlere üyelik imkânı sunan BluTV, şimdi ücret noktasında neredeyse eşdeğer seviyelere gelmiş oldu. Zamın yanı sıra BluTV, kullanıcıları üzmemek adına mevcut abonelerin yıllık paketteki zamlı ücret olan 274,80₺ yerine 190,80₺ ödeyerek aboneliklerini yenileyebileceklerini de belirtti.

Zamların ardından aylık aboneliğin ücreti 29,99₺'dan 34,90₺'a çıkarken, yıllık abonelik ücreti 190,80₺'den 274,80₺'e çıkmış oldu.

BluTV'nin mevcut abonelerine zammı duyurmak adına göndermiş olduğu mailde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye'nin ilk yerli dijital video platformu olarak 2022'de de yeni orijinal içeriklerimiz, yerli ve yabancı dizi, film, program ve belgesellerimiz ile içerik arşivimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. 8 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yıllık üyelik ücretlerimizi 274.80₺ olarak güncelliyoruz. Fazlasıyla orijinal içeriklerimizi keşfetmeye devam edebilmen için yıllık üyelik ücretimiz sana özel 190.80₺ (Ayda 15.90₺) olacaktır. Bu ücret, gelecek üyelik yenileme döneminde uygulanacaktır."

BluTV Yeni Üyelik Ücretleri