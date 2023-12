BTK Onayı Verdi: BluTV, Warner Bros-Discovery Tarafından Satın Alındı!

Geçtiğimiz haftalarda Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün açıklaması sonrası ortaya çıkan BluTV'nin Warner Bros-Discovery tarafından satın alımı bugün resmiyete kavuştu.

HBO'nun The Last of Us başta olmak üzere pek çok popüler dizisini Türkiye'de Türk izleyicilerin ekranlarına taşıyan BluTV, dünyaca ünlü Warner Bros-Discovery çatısı altına girdi.

Esasında bu satın alımın ilki geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti. Warner Bros-Discovery, geçtiğimiz yıl BluTV'nin hisselerinin bir bölümünü satın almıştı. Bugün ise resmî olarak tüm haklarını satın aldığını duyurdu.

BluTV, Resmi Olarak Warner Bros-Discovery Bünyesinde

Rekabet Kurumu tarafından, gerçekleşen satın alıma dair yapılan açıklama şu şekilde:

"BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ hisselerinin Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi."

Hepsiburada ile olan kampanyası sayesinde oldukça uygun fiyatlara geniş bir kütüphane ve kaliteli içerik deneyimi sunan BluTV'nin yayın hayatının bu satın alım sonrası nasıl etkileneceğini hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.