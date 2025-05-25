Sadece 70 Kişi Satın Alabilecek! BMW Concept Speedtop Tanıtıldı!

Sınırlı üretim otomobiller tarih boyunca özellikle de zengin tüketiciler tarafından oldukça tercih edilen modeller arasında yer aldı. Zira özel üretim demek oldukça pahalı ve statü bakımından sizi özel bir yere koyan otomobiller anlamına gelmekte. Bu kapsamda Alman otomobil üreticisi BMW yeni bir konsept ile karşımıza çıktı. Concept Speedtop adı verilen bu yeni otomobil sadece 70 adet üretilecek ve oldukça özel olacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sadece 70 Şanslı Kişi Satın Alabilecek!

BMW özel üretim olacak olan Concept Speedtop modeli ile bizleri karşılıyor. Bu özel üretim otomobil oldukça sade ve şık bir görüntüye sahip. Bunun yanında sadece 70 adet üretilecek olması özellikle de otomobil koleksiyoneri olan zenginlerin ilgisini çekmekte. Marka sahibi olduğu prestij algısını Speedtop modeli ile arttırmak istiyor. Zira bu otomobil tasarımıyla da diğer BMW modellerinden ayrışıyor.

Concept Speedtop’un dış tasarımında öne çıkan tavan çizgisi aracın genel siluetine akıcı ve şık bir görünüm kazandırıyor. Gövdenin geriye doğru alçalan yapısı dinamik bir profili ortaya çıkarırken aynı zamanda Shooting Brake formu sayesinde arka bölümde güçlü bir denge duygusu yaratılıyor. Altın tonlara yakın metalik detaylarla tamamlanan jant tasarımı hem klasik hem sportif dokunuşları bir arada sunuyor.

Motor kısmında ise herkesin özel duyduğu V8 ünite görev almakta. Otomobil bu sayede yalnızca dış görünüşe değil performans beklentilerine de karşılık vermek üzere tasarlandığını bizlere bildiriyor. Teknik değerler paylaşılmasa da güçlü ve hacimli motor yapısıyla yüksek tork ve hızlanma karakteri taşıdığı açıkça hissediliyor. Bu yapı modelin sadece vitrinlik değil aktif sürüş keyfi için de kurgulandığını ortaya koyuyor.

İç mekânda el işçiliğine dayalı detaylar konseptin bütünlüğünü tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca Rolls Royce modellerinde görmeye alışık olduğumuz otomobile özel olarak olarak üretilmiş valiz seti bagaj bölümüne entegre biçimde sunulurken,kullanılan doğal malzemeler ve işlenmiş yüzeyler otomobile prestij odaklı bir karakter kazandırıyor.

Aracın iç kısmında hissedilen atmosfer bir araçtan çok sanat eseriyle bütünleşme duygusu yaratıyor. Buna benzer olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Concept Skytop yalnızca 50 adet üretilmiş ve sınırlı sayısıyla büyük ilgi görmüştü. BMW'nin 70 adet üreteceği Concept Speedtop modeliyle yine benzer bir ilgiyle karşılacağı kesin diyebiliriz zira şimdiden otomobille alakalı özel sipariş talepleri markaya ulaşmış durumda.

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