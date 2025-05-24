Yeni BMW M2 CS Sahneye Çıktı! İşte Teknik Özellikleri

BMW'nin M2 CS versiyonu oldukça merak ediliyordu. Zira otomobille ilgili bugüne kadar sayısız casus görsel ve sızıntı bilgi paylaşıldı. Ancak en sonunda otomobil tüketicilerin karşısına çıkarıldı. Yeni M2 CS eski nesillerinden ilham alınarak tasarlandı ve özellikle tasarım noktasında sayısız özel detaya sahip. Peki yeni BMW M2 CS tüketicilere neler sunuyor? İşte detaylar...

Yeni BMW M2 CS Teknik Özellikleri!

Motor : 3.0 litrelik çift turbo beslemeli sıralı 6 silindirli S58 motor

: 3.0 litrelik çift turbo beslemeli sıralı 6 silindirli S58 motor Güç : Yaklaşık 530 beygir gücü

: Yaklaşık 530 beygir gücü Tork : 650 Nm

: 650 Nm Şanzıman : Sadece 8 ileri otomatik şanzıman (manuel seçenek sunulmayacak)

: Sadece 8 ileri otomatik şanzıman (manuel seçenek sunulmayacak) Aktarma : Arkadan itişli (xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi sunulmayacak)

: Arkadan itişli (xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi sunulmayacak) 0-100 km/s Hızlanma : Yaklaşık 3.8 saniye

: Yaklaşık 3.8 saniye Azami Hız: 303 km/s (elektronik olarak sınırlandırılmış)

Haberimize başlamadan önce bildirmemiz gereken bir nokta var. Yeni BMW M2 CS görücüye çıkmış olsa da otomobilin teknik özellikleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu noktada listelemiş olduğumuz özellikler otomobil hakkında çıkan sızıntı bilgiler ve güvenilir kaynaklar tarafından elde edilmiş bilgilerdir. Bu sebeple yapılan listedeki verilerin önümüzdeki günlerde değişiklik göstereceğini tekrardan hatırlatalım.

Otomobille ilgili teknik veriler açıklanmamış olsa da yeni M2 CS modelinde 530 Hp güç ve 650 Nm tork üreten bir ünitenin yer alması bekleniyor. Bu üniteye 8 ileri bir otomatik şanzıman eşlik edecek. Arkadaş itişli olarak sunulacak olan model gerçek anlamda BMW ruhu ve sürüş dinamiklerine sahip olacak. Azami hızının 303 km olarak sınırlandırılması beklenen otomobil tam anlamıyla kompakt bir spor coupe tarzını yansıtacak.

CS modellerinin imzası niteliğinde olan altın rengi jantları ile göz dolduran M2 CS yeni bir ön tampon ve ducktail tasarımına da sahip. Bu tasarım arka tamponda yer alan devasa hava kanalları ile birleşerek bir bütünü tamamlıyor. Genel olarak toparlamak gerekirse yeni M2 CS, BMW tutkunları büyük oranda tatmin edecek bir model olacak. Burada tüketicileri üzecek olan tek kusur otomobilin manuel şanzıman seçeneği ile satılmayacak olması.

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