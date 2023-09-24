BMW Sınırlı Üretim Elektrikli Bisikletini Tanıttı: MINI E-Bike 1

Almanya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BMW, bisiklet pazarına adım atmak adına Fransız bisiklet üreticisi Angell Mobility ile ortaklık kurdu.

Birçok rakibi gibi bisiklet özelinde konuya uzman başka bir firmadan yardım alacağını duyurmuştu. Model Angell Mobility desteğiyle direkt olarak şehir için gündelik kullanıma özel olarak hazırlandı.

Ön Siparişler Açıldı

MINI E-Bike 1 yerleşik çamurluk ve LED aydınlatmalar (Sinyal sistemi dahil) iile geliyor, alüminyum kadro ve karbon çatal üzerine kuruluyor ve iki farklı versiyonda ve renkte alınabiliyor.

Arkasında 250-watt gücünde bir elektrik motoru yer alan bisiklet, pedal desteğiyle 25 km/s hıza çıkabiliyor ve sürücüsüne çıkarılabilir lityum-iyon bataryasıyla 64 km kadar destek sağlayabiliyor. Bataryası ise 2 saat içerisinde tamamen şarj edilebiliyor.

MINI E-Bike 1, gidonunda 2,4 inç boyutunda bir renkli çok fonksiyonlu dokunmatik ekran taşıyor. Bu ekrandan çok sayıda bilgi alınabiliyor, akıllı telefon bağlantısı olan bisiklette özel hırsızlık koruma sistemleri de (bisiklet hareket ettirildiği an çalan alarm da) bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre ikonik MINI otomobil modeli yollara ilk kez 1959 yılında çıkarıldı, bu yüzden MINI E-Bike 1’den de toplamda sadece 1.959 adet üretilecek. Şirketin resmi sitesinde ön siparişe açılan bisiklet, açıklandığı kadarıyla 3.490 euro fiyat etiketine sahip.

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