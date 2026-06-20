BMW i3 Beklenenden Önce Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BMW yeni elektrikli sedan modelini önümüzdeki sonbaharda satışa sunmayı planlıyordu. Ancak Bavyeralı üretici, araca olan yoğun ilgi nedeniyle yeni elektrikli otomobilinin siparişlerini şimdiden almaya başladı. Yeni model ilk etapta sadece BMW i3 50 xDrive First Edition versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunulacak.

BMW i3 50 xDrive First Edition Hangi Özelliklere Sahip?

BMW, oluşan yoğun talep nedeniyle siparişlerini önce çektiği modelini ilk etapta sadece i3 50 xDrive First Edition versiyonuyla sunacak. M Sport paketini temel alan bu özel versiyon, sahip olduğu bazı özellikler ile diğer modellerden ayrılıyor. Dışarıda M Sport eklentilerinin yanı sıra markanın yeni ön yüzünü temsil eden aydınlatmalı ön panel standart olarak sunuluyor.

Bunun yanı sıra First Edition'a özel olarak iç mekanda da bazı değişiklikler mevcut. Üç bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon simidi, UV korumalı camlar ve 3 boyutlu baş-üstü ekran göstergesi BMW i3 50 xDrive First Edition'da sunulan standart özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Harman Kardon ses sistemi ve elektrikli bagaj kapağı da First Edition'u standart versiyonlardan ayırıyor.

First Edition'da sunulan en büyük farklılık ise şarj tarafında bizleri karşılıyor. BMW, yeni modelinin bu özel versiyonunda 11 kW'lık AC şarj yerine 22 kW'lık yeni AC şarj teknolojisini sunuyor. Kullanıcılar bu sayede araçlarını AC cihazlarda çok daha hızlı şarj edebilecekler. 6 farklı renk seçeneği ile satın alınabilen yeni modelde ayrıca 19 ve 20 inç boyutlarında 4 farklı jant seçeneği bulunuyor.

BMW i3 50 xDrive'ın Teknik Özellikleri Neler?

Kozmetik, teknoloji ve iç mekan anlamında standart versiyonlardan ayrılan First Edition, gövdenin altında ise herhangi bir farklılık sunmuyor. Çift elektrik motorunun yardımı ile dört tekerlekten çekiş sunan modelde 108,7 kWh'lik bir batarya paketi bulunuyor. WLPT döngüsüne göre 900 kilometre üzerinde menzil sunan araç bu konuda oldukça iddialı.

BMW, bu büyük batarya paketinin 800V mimari ve 400 kW şarj desteği ile oldukça kısa sürede şarj edilebildiği iddiasında. Alman üretici sadece 10 dakikalık şarj ile aracın 470 kilometre menzile ulaşacağını ifade ediyor. Performans konusunda da iddialı olan model, 469 beygir güç ve 645 Nm tork üretebiliyor. 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşabilen araç,

BMW i3 50 xDrive First Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

BMW, Almanya'da First Edition versiyonu için 75 bin 340 dolarlık fiyat belirlemiş durumda. Önümüzdeki sonbahar aylarında ise aracın standart versiyonu da satışa sunulacak. Bu modelin ise 65 bin 900 dolarlık bir fiyatla satılması bekleniyor. Ülkemize geldiğinde ise bu modelin vergilerle birlikte 6 milyon 500 bin TL olmasını bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

BMW i3 tasarımıyla otomobilseverleri ikiye bölmüş olsa da özellikle sunduğu menzil ile oldukça iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Elektrikli otomobil, 900 kilometreyi aşan bir menzil ile bu konuda soru işaretleri olan birçok kullanıcıyı da kendisine çekecektir. Avrupa'da büyük bir rağbet gören modelin, ülkemizde de elektrikli otomobile bakış açısını değiştirebilir.