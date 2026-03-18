Yeni BMW i3 Resmen Tanıtıldı: 463 HP Güç ve 900 KM Menzil!

Geçtiğimiz günlerde "yanlışlıkla" tasarım detayları sızdırılan yeni BMW i3 artık resmi olarak tanıtıldı. Markanın en yeni elektrikli otomobili olarak pazara sunulan BMW i3 kullanıcılarına BMW ruhunu en derinden hissettiren bir elektrikli otomobil hissiyatı sunmayı hedefliyor. Peki yeni BMW i3 teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni BMW i3 Teknik Özellikleri Neler?

Motor: Çift elektrik motoru (AWD)

Çift elektrik motoru (AWD) Güç: 463 HP

463 HP Tork : 645 Nm

: 645 Nm Çekiş: xDrive (dört tekerlekten çekiş)

xDrive (dört tekerlekten çekiş) Şarj Mimarisi: 800V

800V Şarj: 400 kW hızlı şarj desteği

400 kW hızlı şarj desteği Menzil : 700 km (EPA)/900 km (WLTP)

: 700 km (EPA)/900 km (WLTP) Hızlı şarj: 10 dakikada yaklaşık 400 km menzil

Yeni BMW i3 teknik tarafta sunduğu değerlerle segmentinde oldukça iddialı bir konumda yer alıyor. Özellikle 800V mimari ve 400 kW hızlı şarj desteği sayesinde şarj süreleri ciddi ölçüde kısalırken kullanım verimliliği de artıyor. 10 dakikalık kısa bir şarj ile 400 kilometre menzil kazanabilmesi günlük kullanımda önemli bir avantaj sağlıyor.

Performans tarafında ise 463 beygir güç ve 645 Nm tork üreten çift motorlu elektrikli ünite, araca oldukça dinamik bir karakter kazandırıyor. Bu değerler i3’ün sadece verimlilik odaklı değil, aynı zamanda performans odaklı bir elektrikli otomobil olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Yeni BMW i3 yalnızca teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu yaşam alanı ve modern tasarım anlayışıyla da öne çıkıyor. Daha geniş iç hacim, dijital odaklı kokpit ve sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzü, modelin öne çıkan detayları arasında yer alıyor. BMW’nin “The Heart of Joy” olarak adlandırdığı yeni nesil kontrol ünitesi ise aracın en dikkat çekici bileşenlerinden biri.

Bu sistem, sürüş dinamiklerinden enerji yönetimine kadar birçok süreci optimize ederek daha akıcı ve verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca model için ilerleyen süreçte tek motorlu versiyon daha güçlü M versiyonu ve station wagon (Touring) gövde tipi seçeneklerinin de sunulacağı belirtiliyor. Türkiye’ye ise 2027 yılının başlarında gelmesi bekleniyor.

