Yeni BMW i3 Resmen Tanıtıldı: 463 HP Güç ve 900 KM Menzil!
Yen BMW i3 bu kez resmi olarak tanıtıldı. BMW'nin en yeni elektrikli modelini sizler için derledik. İşte yeni BMW i3 teknik özellikleri ve detayları...
⚡ Önemli Bilgiler
- BMW i3 resmi olarak tanıtıldı.
- Yeni i3 463 beygir güç ve 645 Nm tork sunan çift motorlu bir elektrikli üniteye sahip.
- Otomobil BMW’nin “The Heart of Joy” olarak adlandırdığı yeni nesil kontrol ünitesi gibi farklı detaylara sahip.
Geçtiğimiz günlerde "yanlışlıkla" tasarım detayları sızdırılan yeni BMW i3 artık resmi olarak tanıtıldı. Markanın en yeni elektrikli otomobili olarak pazara sunulan BMW i3 kullanıcılarına BMW ruhunu en derinden hissettiren bir elektrikli otomobil hissiyatı sunmayı hedefliyor. Peki yeni BMW i3 teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...
Yeni BMW i3 Teknik Özellikleri Neler?
- Motor: Çift elektrik motoru (AWD)
- Güç: 463 HP
- Tork: 645 Nm
- Çekiş: xDrive (dört tekerlekten çekiş)
- Şarj Mimarisi: 800V
- Şarj: 400 kW hızlı şarj desteği
- Menzil: 700 km (EPA)/900 km (WLTP)
- Hızlı şarj: 10 dakikada yaklaşık 400 km menzil
Yeni BMW i3 teknik tarafta sunduğu değerlerle segmentinde oldukça iddialı bir konumda yer alıyor. Özellikle 800V mimari ve 400 kW hızlı şarj desteği sayesinde şarj süreleri ciddi ölçüde kısalırken kullanım verimliliği de artıyor. 10 dakikalık kısa bir şarj ile 400 kilometre menzil kazanabilmesi günlük kullanımda önemli bir avantaj sağlıyor.
Performans tarafında ise 463 beygir güç ve 645 Nm tork üreten çift motorlu elektrikli ünite, araca oldukça dinamik bir karakter kazandırıyor. Bu değerler i3’ün sadece verimlilik odaklı değil, aynı zamanda performans odaklı bir elektrikli otomobil olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Yeni BMW i3 yalnızca teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu yaşam alanı ve modern tasarım anlayışıyla da öne çıkıyor. Daha geniş iç hacim, dijital odaklı kokpit ve sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzü, modelin öne çıkan detayları arasında yer alıyor. BMW’nin “The Heart of Joy” olarak adlandırdığı yeni nesil kontrol ünitesi ise aracın en dikkat çekici bileşenlerinden biri.
Bu sistem, sürüş dinamiklerinden enerji yönetimine kadar birçok süreci optimize ederek daha akıcı ve verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca model için ilerleyen süreçte tek motorlu versiyon daha güçlü M versiyonu ve station wagon (Touring) gövde tipi seçeneklerinin de sunulacağı belirtiliyor. Türkiye’ye ise 2027 yılının başlarında gelmesi bekleniyor.
