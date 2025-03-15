BMW iX3 Çölde Bile Hayatta Kalarak Rakiplerine Meydan Okudu

BMW; Neue Klasse, yani Yeni Sınıf adındaki serisine iX3 modelini ekledi. Bu model bir SUV ve CEO Oliver Zipse'nin açıklamalarına göre yalnızca bir dönüm noktası. Elektrikli 3 Serisi boyutlarında bir sedan da bu aileye dahil olacak. Neue Klasse aslında BMW'nin 1960'larda otomobil dünyasını değiştiren serisinin adıydı. Modern çağın ritmine kapılan yeni serinin ilk meyvesi iX3 olacak.

%30 Daha Hızlı Şarj, %30 Daha Fazla Menzil

Araçtaki yeni nesil elektrikli platform, ultra hızlı şarj imkanı sunacak. iX3'ün şarj hızı diğer modellere nazaran %30 daha hızlı. Ayrıca bataryaları da günümüz elektrikli araçların bataryalarından %20 daha büyük ve daha fazla enerji depolayabiliyor. BMW'nin iddiası şu: Bu araç %30 daha uzun yol gidebilir.

BMW'nin test aracı VDX, 13.269 lb-ft tork üreten bir canavardı. Aynı altyapı iX3'de de yer alacak. Aracın kontrol sisteminde "Heart of Joy" adlı bir teknoloji yatıyor ve aracın güç aktarımını yönetme görevini üstlenirken dinamiklerini de kontrol ediyor. CEO Dipse'nin söylediğine göre direksiyon başındaki hissiyat kelimelere dökülemeyecek kadar derinmiş. Anlatılmaz yaşanır diyor.

Elektrikli 3 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Neue Klasse serisinin ikinci modeli olarak elektrikli bir sedan planlanıyor. Boyut olarak mevcut 3 Serisi'ne denk olacak ve geleneksel BMW sürüş keyfini elektrikli bir ruha büründürecek.

iX3 şu sıralar Güney Afrika'nın zorlu koşullarında test ediliyor. Kum fırtınaları, engebeli araziler ve aşırı sıcaklarda toz attıran araç, dayanıklılık hususunda kuvvetli olduğunu bu şekilde vurguluyor gibi. BMW'nin amacı performans ve konforu bir araya getirmek.

Sizce tüm bu gelişmeler Çinli rakiplere ve Tesla'ya karşı durmalarına yeter mi? Yorumlarda buluşalım.