17.600 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Projeksiyon Özelliğine Sahip

Dayanıklılığı ve kullanışlı özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran 8849 Tank 5 Pro tanıtıldı. Termal kamera ve gece görüş kamerasına sahip olan telefonda projeskiyon özelliği de bulunuyor. 18 GB RAM'e sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor.

8849 Tank 5 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,73 inç

6,73 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.440 x 3.200 piksel

1.440 x 3.200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

3.000 nit İşlemci: Dimensity 9400e

Dimensity 9400e RAM: 18 GB

18 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Gece Görüş Kamerası: 50 MP

50 MP FLIR Termal Kamera: Var (-10 derece ile +400 derece arası ölçüm)

Var (-10 derece ile +400 derece arası ölçüm) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 17.600 mAh

17.600 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Projeksiyon: 1080p çözünürlüğe sahip 220 lümen DLP

1080p çözünürlüğe sahip 220 lümen DLP Kalınlık: 33,8 mm

33,8 mm Ağırlık: 715 gram

8849 Tank 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.440 x 3.200 piksel çözünürlük, 3.000 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görülüyor. 3.000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

8849 Tank 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip CarX Street'i yüksek ayarlarda ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.85 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu işlemci daha önce Realme GT 7'de de tercih edilmişti.

8849 Tank 5 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası ve FLIR termal kamera bulunuyor. Termal kamera, -10 derece ile +400 derece arası ölçüm yapabiliyor. Gece görüş kamerasında dört adet kızılötesi LED mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

8849 Tank 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

8849 Tank 5 Pro, 17.600 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunuyor. Böylece cihazı gün içinde birden fazla şarj etmeye gerek kalmıyor. 33,8 mm kalınlığında ve 715 gram ağırlığında olan telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

8849 Tank 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

8849 Tank 5 Pro'nun Türkiye'de satışa suunlup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de 8849 Tank 2 dahil olmak üzere 8849tech'in bazı telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda 8849 Tank 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

8849 Tank 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8849 Tank 5 Pro'nun 18 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.199 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 57 bin 474 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 117 bin TL civarında olabilir. 8849 Tank 5 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

8849 Tank 5 Pro'nun en dayanıklı telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Bu telefonda fark yaratan bazı özellikler mevcut. Örneğin bu cihazda telefonlarda görmeye pek alışık olmadığımız projeksiyon özelliği, termal kamera ve gece görüş kamerası bulunuyor. Öte yandan cihazın yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.