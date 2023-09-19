BMW Motorrad Yeni F Serisi Modellerini Tanıttı!

BMW Motorrad, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de Borusan Otomotiv BMW Motorrad Yetkili Satıcılarında satışa sunulacak olan güncellenmiş F Serisi modellerini tanıttı.

Yeni seride macera için tasarlanan BMW F 800 GS, uzun yolculuklar için ideal olan BMW F 900 GS Adventure ve gelişmiş arazi yeteneklerine sahip BMW F 900 GS yer alıyor.

Yeni F Serisi modelleri, F 900 GS ve F 900 GS Adventure için 105 hp güç ve 93 Nm tork ve F 800 GS için 87 hp güç ve 91 Nm tork sağlayan revize edilmiş 895 cc 2 silindirli bir motorla geliyor. Bu güncellemeler sadece performansı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha çekici bir egzoz sesi de yaratıyor.

Yeni modellerde ağırlığı azaltmak için 2 silindirli motor için özel olarak tasarlanmış çelik bileşenler, yeniden tasarlanmış 14,5 litrelik plastik yakıt deposu ve aerodinamik bir arka bölüm bulunuyor.

Yeni Sürüş Modları ve Çekiş Kontrol Sistemi

Güvenlik özellikleri arasında yağmur ve yol sürüş modları, Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ve ABS Pro sistemleri yer alıyor. Modeller çekiş kontrolünü ve tork gücünü seçilen sürüş moduna uyarlıyor ve Dinamik Fren Kontrolü (DBC) sistemini düzenliyor.

Tüm modeller, 6 vitesli şanzımanın hassas kontrolü için ayarlanabilir bir vites seçici ile birlikte geliyor. Farlar ve diğer aydınlatmalar için kullanılan LED teknolojisi görünürlüğü ve fark edilmeyi artırıyor.

F 900 GS Adventure Blackstorm metalik renkte, Ride Pro versiyonu ise mat White Aluminium renkte satışa sunuluyor. F 800 GS giriş versiyonu Lightwhite renkte gelirken, Sport versiyonu Blackstorm metalik renginin Racing Blue ve Triple Black varyantlarını sunuyor.