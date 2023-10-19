BMW'nin Elektrikli Araçları, Tesla'nın Şarj İstasyonlarını Kullanabilecek!

Bildiğiniz üzere son zamanlarda bazı otomobil markaları Tesla'nın şarj istasyonlarına dâhil oluyor. Ford ve Mercedes-Benz'in ardından şimdi de BWM'nin elektrikli araçları Tesla'nın şarj istasyonlarından faydalanabilecek.

Şirketten gelen açıklamaya göre belirli araçlar, Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) olarak da bilinen Tesla Supercharger’lara uygun şarj portunu benimseyecek. Peki bu ne zaman olacak? İşte haberimizin devamı...

2025'te Başlayacak!

Otomobil firmalarının seçiminden de anlaşılacağı üzere Tesla, yaklaşık 12 bin şarj istasyonuyla Kuzey Amerika'nın en büyük şarj istasyonu ağını işletiyor. Dolayısıyla zaman içinde elektrikli araçlardaki şarj tercihi Tesla'ya yöneliyor.

Ford ve Mercedes-Benz'in ardından Stellantis ve Volkswagen gibi firmaların da Tesla şarj istasyonlarını kullanmak için anlaşmaya hazırlandığını biliyoruz. Bu isimlerin arasına dünya devlerinden BMW de katıldı.

2025 yılından itibaren BMW'nin yeni nesil elektrikli araçları Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile donatılacak. BMW Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Sebastian Mackensen konuyla ilgili şunları söyledi:

"ABD pazarında altı tamamen elektrikli BMW, MINI ve Rolls-Royce modelinin mevcut olması ve daha fazlasının gelecek olması nedeniyle, sürücülerimizin güvenilir ve hızlı şarja kolay erişimini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Bu anlaşma, elektrifikasyon yolunda ilerlerken müşterilerimiz için şarj seçeneklerini genişletmeye yönelik uzun süredir devam eden çabalarımızın en sonuncusudur.”

BMW'nin Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanmaya başlamasının ardından elektrikli araç satışında bir hareketlilik yaşaması bekleniyor.

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