Yenilenmiş Telefon, Tablet ve Dahası İçin Büyük Düzenleme Geliyor

Yenilenmiş telefon, bilgisayar ya da televizyon alacakları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yenilenmiş ürünler hakkında yeni yönetmelik, söz konusu ürünlerde cayma hakkı gibi önemli düzenleme içeriyor. Çok yakında başlayacak olan bu yeni dönemde yenilenmiş cihazlar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek.

Yenilenmiş Ürünler İçin Yeni Yönetmelik Neleri Kapsıyor?

Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik, özellikle cayma hakkı ile dikkat çekti. Geçmişte sadece internet alışverişleri için geçerli olan cayma hakkı, fiziksel olarak gidilip mağazadan alınan ürünler için de geçerli hâle geliyor. Müşteriler, yenilenmiş bir ürünü mağazadan alsalar bile bunu iade etme imkânına sahip. Bunun için tanınan süre ise 14 gün.

Düzenlemenin en dikkat çekici yanı, iade işlemi için hiçbir gerekçe göstermeye gerek olmaması. Herhangi bir ücret ödemeye de gerek olmayacak. Ticaret Bakanlığı, bu düzenleme ile yenilenmiş ürünleri de sıfır ürünler kadar güvenceli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Diğer yandan süreci detaylı şekilde takip etmek için YÜBİS (Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi) adlı bir sistem hayata geçiriliyor. Bu sistem sayesinde her cihaz için dijital sicil kaydı oluşturulacak. Müşteriler, bu kayıtlara internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek. Dahası, cihazın hangi parçalarının değiştiğini de net bir şekilde görme imkânına sahip olacak.

Yenilenmiş bir üründe yapılan tüm teknik işlemler sisteme tek tek kaydedilecek. Ürünün güvenilir olup olmadığı da buradan öğrenilebilecek. Sisteme kayıtlı resmî ürün sertifikaları da açık bir şekilde görüntülenebilecek. Bu arada yenilenmiş cihazların listesine yeni bir kategori daha da eklendi.

Önceden kapsam dahilindeki teknolojik ürünler sadece akıllı saat, modem, oyun konsolu, tablet, telefon ve bilgisayar bu listede yer alırken şimdi bunların arasına bir de televizyon eklendi. İkinci el televizyonlar artık yetkili noktalarda yenilenecek. Bu cihazlar, garantili olarak yeniden satışa sunulacak.

Bu arada yenileme noktaları için de önemli bir düzenleme geliyor. Yetki belgesi almak için gereken asgari tutarda artışa gidilecek. Önceden 30 milyon TL olan bu tutar, yeni düzenlemeyle birlikte 100 milyon TL asgari tutar olarak güncellendi. Kurala uymayan, mevzuata aykırı hareket eden işletmeler için de ceza uygulanacak. Müşterilerin güvenliğini riske atanların belgeleri iptal edilecek, belgesi iptal edilenler ise 1 yıl boyunca yeni lisans alamayacak.

Türkiye'de Bugüne Kadar Kaç Ürün Yenilendi?

Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2026 tarihinde yapılan duyuruya göre Türkiye'de bugüne kadar bu sistem kapsamında yenilenerek piyasaya sürülen teknolojik ürün sayısı yaklaşık 1,6 milyon adede ulaştı. Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelikle birlikte gelecek yeni düzenleme hayata geçirilince müşterilerin güvenle aldığı ürün sayısının daha artması bekleniyor.

Yenilenmiş Ürünler Hakkındaki Yönetmenlik Ne Zaman Geçerli Olacak?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yenilenmiş ürünler hakkında yeni yönetmelik, Resmî Gazete'de yayınlandı. Bu düzenleme, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce yapılan alışverişlerde mevcut mevzuatın geçerliliğini sürdüreceğini unutmamak gerekiyor. Yukarıda belirtilen düzenleme, belirtilen tarihte yeni yönetmelik hayata geçirilince geçerli olacak.

Editörün Yorumu

Yenilenmiş ürünler hakkındaki yeni yönetmeliğin tüketiciler açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sadece internetten değil, fiziksel olarak mağazadan da aldığımız yenilenmiş ürünlerin kapsam dahiline alınması, bunlar için 14 günlük bir cayma hakkı tanınması, müşterilerin kafasındaki en büyük soru işaretlerinden birini ortadan kaldıracaktır.