1,5 Saniyede 100 Km/s Hıza Çıkabilen McMurtry Speirling Pure Satışa Çıkıyor!

Elektrikli motora sahip yüksek performanslı modellerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu konuda McMurtry markası ise geliştirdiği sıra dışı Speirling modeliyle otomotiv dünyasında büyük ses getirmeyi başardı. Goodwood Hız Festivali'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken model şimdi "Pure" adı verilen üretim versiyonuyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

McMurtry Speirling Pure Hangi Özelliklere Sahip?

Markanın YouTube üzerinden paylaştığı son tanıtım videosunda "A Storm Is Coming" (Bir Fırtına Geliyor) mesajına yer verildi. Şirket bu mesajla birlikte Speirling Pure modelinin gelecek hafta resmi olarak tanıtılacağını da doğruladı. İsmini Galce'de "gök gürültülü fırtına" anlamına gelen "Spéirling" kelimesinden alan modelde daha önce görücüye çıkarılan prototipe oldukça sadık kalınmış.

McMurtry, Speirling Pure modelinin Goodwood rekorunu kıran prototip ile yaklaşık yüzde 95 oranında benzeştiğini ifade ediyor. Aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise arka bölümde yer alan dev fan sistemi. Kullanıcının isteğine göre yere basma kuvveti sağlayan bu teknoloji sayesinde otomobil, olağanüstü bir yol tutuşa sahip.

Şirket daha önce yaptığı bir gösteri ile aracın ne kadar ciddi bir yere basma kuvveti uyguladığını da ortaya koymuştu. Şirket kurulan bir düzenek ile Speirling prototipinin ters bir şekilde gidebildiğini göstermişti. Aracın arka bölümde yer alan fan sistemi, hızdan bağımsız olarak yüksek oranda yere basma kuvveti sağlayabiliyor. Aracın ağırlığından fazla bir kuvvet uygulayan sistem bu sayede aracın ters bir şekilde hava asılı kalmasına olanak sağlamıştı.

McMurtry Speirling Pure Ne Kadar Hızlı?

Yaklaşık 900 kilogram ağırlığa ve 1000 beygirlik elektrik motoruna sahip olan Speirling Pure, 0-100 km/s hızlanmasını 1,5 saniyede tamamlıyor. Speirling Pure, sunduğu bu süre ile günümüzde satışta bulunan pek çok hiper otomobili de geride bırakmayı başarıyor. Ancak maalesef bu etkileyici otomobili yollarda göremeyeceğiz.

McMurtry, Speirling Pure modelinin günlük kullanım için değil, daha ulaşılabilir ve kullanıcı dostu bir pist otomobili olarak geliştirdiğini belirtiyor. Speirling Pure, özellikle ayarlanabilir yere basma kuvveti sistemi ile viraj performansı konusunda oldukça iddialı olacak. Modelin resmi Nürburgring tur süresi şimdiden merakla bekleniyor.

McMurtry Speirling Pure Modelinden Kaç Tane Üretilecek?

McMurtry, Speirling Pure modelinden yalnızca 100 adet üreteceğini açıkladı. Daha piyasaya çıkmadan bir ikon hâline gelen bu otomobil için istenen fiyat yaklaşık 1,3 milyon dolar. Elektrikli otomobilin ilk teslimatların ise 2026 yılının ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. Speirling Pure modelinin başarısına göre McMurtry'dan bu tür başka ilginç otomobiller de görebiliriz.

Editörün Yorumu

McMurtry Speirling, Goodwood Hız Festivali'nde kırdığı rekor ve havada asılı kalması ile şimdiden ikonik modeller arasında girmeyi başardı. Sahip olduğu fan ile yere basma kuvvetini hızdan bağımsız olarak artırabilen bu aracın viraj performansını merakla bekliyorum. Elektrikli model, yüksek yere basma kuvveti ile virajları bir F1 otomobili gibi alabilir.