Huawei'den Yeni Akıllı Saat Geliyor! Profesyonel Koçunuz Olacak

Huawei, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Bu yeni model, öncekilerden farklı olarak maraton tarihine adını bir efsane olarak yazdıran Eliud Kipchoge'nin de dahil olduğu bir tasarım sürecinden geçiyor. Koşuculara hitap edecek olan bu cihazın bir profesyonel koç gibi görev üstlenmesine imkân tanıyacak özelliklerle donatılması bekleniyor.

Huawei ve Kipchoge İş Birliğinde Akıllı Saat Yolda

Huawei, Kipchoge ile ortaklığı kapsamında koşuculara hitap eden yeni bir akıllı saat geliştirmeye başladı. Saatin teknik özellikleri hakkında şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak şimdiye kadar kullanıcıların karşısına ne tür özelliklerle birlikte çıktığını göz önünde bulunduracak olursak yeni modelden neler bekleneceğine dair tahminde bulunulabilir.

Çinli teknoloji devi, şimdiye kadar gerek spor gerek sağlık tarafında pek çok pek çok gelişmiş özellik sundu. Tüm bunları göz önünde bulundurarak yeni akıllı saatin Sunflower hassas konum özelliği sayesinde dışarıda koşarken nerede olduğunuzu tespit ederek size daha doğru bilgiler sunacağı söylenebilir. TruSense sistemi sayesinde ise kandaki oksijen seviyesi, nabız ve daha birçok sağlık verisini çok hızlı ve yüksek doğruluk oranı ile elde etmeye yardımcı olabilir.

Yalnızca kaç kilometre koştuğunuzu değil, bu süre zarfında ne kadar yorulduğunuzu da belirlemesi muhtemel. Bu akıllı öneriler sayesinde ne zaman dinlenmeniz ya da tam konsantre şekilde antrenmana başlamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Dünyanın en önemli uzun mesafe koşucularından biri olan Kipchoge ile çalışılması da özellik yelpazesinin çok geniş olacağını gösteriyor.

İlk olarak 2021 yılında piyasaya sürülen Huawei Watch GT Runner'dan tam 5 yıl sonra gelecek olan bu model, iş birliğine bakılacak olursa sadece spor amaçlı kullanılacak bir akıllı saat değil, profesyonel koşucuların tecrübesinden hareketle hazırlanmış bir profesyonel koç gibi hemen hemen her konuda yardımcı olacak bir asistan olacak.