15 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Yüzük Tanıtıldı! 40+ Spor Modu Var

Giyilebilir cihazlar arasına bir yenisi daha katıldı. boAt'ın alt markası olan Valour, en yeni akıllı yüzüğü Valour Ring 1'i tanıttı. Ekran kullanmak istemeyen ancak sağlık ve spor verilerini düzenli olarak takip etmek isteyen kişiler için birbirinden gelişmiş özellikler sunan cihaz özellikle pratik bir kullanım sunmasıyla dikkat çekiyor.

Valour Ring 1 Özellikleri

Ağırlık : 6 gramın altında

: 6 gramın altında Sağlık Takibi : Kalp atış hızı, Kandaki oksijen (SpO2), Stres seviyesi, Vücut ısısı

: Kalp atış hızı, Kandaki oksijen (SpO2), Stres seviyesi, Vücut ısısı Uyku Analizi : Uyku evreleri (Hafif/Derin/REM) ve Gün içi şekerleme (Nap) takibi

: Uyku evreleri (Hafif/Derin/REM) ve Gün içi şekerleme (Nap) takibi Spor Modları : 40+ Spor Modu

: 40+ Spor Modu Dayanıklılık : 5 ATM (Suya dayanıklı), Çizilmelere karşı dayanıklı kaplama

: 5 ATM (Suya dayanıklı), Çizilmelere karşı dayanıklı kaplama Pil Ömrü : 15 güne kadar

: 15 güne kadar Şarj: USB Type-C (90 dakikadan kısa sürede tam dolum)

6 gramın altında bir ağırlığa sahip olan Valour Ring 1, 7 ile 12 arasında değişen farklı ölçülerle birlikte geliyor. Cihaz özellikle sağlık odaklı verilerle oldukça kullanışlı bir hâle geliyor. Kalp atış hızını takip etme, kandaki oksijen seviyesini ölçme, stres seviyesini izleme, vücut ısısını ölçme gibi özellikler sunuyor.

Akıllı yüzük, uyku kalitesini en ince ayrıntısına kadar takip ederek kullanıcılarına son derece kapsamlı bir veri sağlıyor. Gece boyunca hafif uyku, derin uyku ve REM aşamalarını birbirinden ayırıp uykunuzun ne kadar verimli olduğunu analiz ediyor. Yalnızca gece uykusuyla da sınırlı kalmıyor. Gün içinde kısa süre uykuya daldığınızda da bunu tespit edip otomatik olarak kaydediyor. Bu veriler sayesinde gelişmiş bir uyku analizi yapabiliyor.

Yeni cihaz sadece günlük hareketleri değil, farklı spor aktivitelerini de detaylıca takip edebiliyor. 40'tan fazla spor modu ile birlikte gelen yüzük, gün içinde yapılan çeşitli egzersizlere özel olarak veriler topluyor. Örneğin koşu yaparken, bisiklet sürerken ya da akşamları yürüyüş yaparken bu modlar sayesinde kapsamlı bilgiler alabiliyor ve performansınızı ölçebiliyorsunuz.

Yüzük, 5 ATM su direncine sahip. Bu özellik sayesinde elinizi yıkarken yüzüğü çıkarmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca çizilmeye dayanıklı bir şekilde kaplandığı belirtiliyor. Yüzüğün anahtar, bozuk para ya da sert yüzeylerle temas etmesi hâlinde bu durumdan kolay kolay etkilenmediği belirtiliyor. Bu da günlük kullanımlar için ideal olduğu anlamına geliyor.

Valour Ring 1 Fiyatı

Valour Ring 1 için 11.999 rupi (5 bin 684 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, tek şarjla 15 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. USB Type-C ile şarj olan cihazın şarjının tam olarak dolması ise 90 dakikadan daha kısa sürüyor.