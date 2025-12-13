14 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Yüzük Tanıtıldı

Japonya merkezli Soxai, yeni akıllı yüzüğünü tanıttı. Soxai Ring 2 olarak adlandırılan bu yeni model, özellikle uyku takibi ve sağlık takibi gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Öte yandan cihaz oldukça uzun bir kullanım süresi sunarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Soxai Ring 2 Özellikleri

Boyutlar : 6.7 mm genişlik / 2.7 mm kalınlık

: 6.7 mm genişlik / 2.7 mm kalınlık Ağırlık : 2.1 gram - 2.7 gram

: 2.1 gram - 2.7 gram Sağlık Takibi : Kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2), uyku evrelerinin (hafif / derin / REM) analizi

: Kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2), uyku evrelerinin (hafif / derin / REM) analizi Batarya Ömrü : 14 güne kadar

: 14 güne kadar Şarj : Kablosuz Şarj (60-120 dakika dolum süresi)

: Kablosuz Şarj (60-120 dakika dolum süresi) Dayanıklılık : 100 metreye kadar su direnci

: 100 metreye kadar su direnci Bağlantı: NFC

Mevcut akıllı yüzüklerin arasına dahil olan Soxai Ring 2'in temelinde Deep Sensing adı verilen özel bir sensör bulunuyor. Bu sensör, parmaktaki kan akışını analiz ederek temel sağlık verilerini elde etmenize yardımcı oluyor. Ölçümlerin doğruluğunu önceki modele göre daha da arttıran Soxai, gelişmiş teknolojisi sayesinde kullanıcılara sağlık durumlarını hakkında şekilde inceleme olanağı tanıyor.

Yüzük, kandaki oksijen seviyesi ve kalp atış hızı gibi önemli sağlık göstergelerini yüksek hassasiyetle ölçüyor. Bununla birlikte hafif, derin ve REM uykusu gibi çeşitli uyku aşamalarını ayırmada daha başarılı performans sergilemeye odaklanıyor. Ayrıca potansiyel sağlık sorunlarına işaret edebilecek uyku apnesine dair bulguları da göz önünde bulundurarak kullanıcıların erkenden harekete geçmesini sağlıyor.

Cihaz, ölçümleri desteklemek için iki ek sensör daha kullanıyor. Uyku sırasındaki hareketliliği ve fiziksel aktiviteyi takip etmek için ivmeölçer, vücut ısısındaki değişiklikleri ile hastalık belirtilerini yakalamak için vücut sıcaklık sensörü ile birlikte geliyor. Elde edilen verilere daha sonra ayrıntılı sağlık analizi sunumunda başvuruluyor.

Önceki modele göre daha ince tasarıma sahip olan Ring 2, 6.7 mm genişliğinde ve 2.7 mm kalınlığında. Ağırlığı ise seçilen boyuta göre 2.1 gram ile 2.7 gram arasında değişiyor. Yüzüğün dış kısmında dayanıklılık için titanyum alaşım kullanılıyor. Yeni akıllı yüzük, tek şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. NFC destekli cihaz, kablosuz şarj özelliği ile 60 ila 120 dakika içinde şarj oluyor. Bu arada 100 metreye kadar suya karşı dayanıklılığa sahip olduğunu belirtelim.

Soxai Ring 2 Fiyatı

Soxai Ring 2 için 39.980 yen (10 bin 934 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni akıllı yüzük, gümüş, mat gümüş, mat siyah, pembe altın ve altın olmak üzere beş farklı kaplama seçeneği ile beraber geliyor. Ürün şu anda sadece Japonya'daki tüketicilere sunulmuş durumda ve diğer pazarlarda mevcut değil.