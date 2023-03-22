Netflix Filmi Boğa Boğa'nın Fragmanı Çıktı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Dahası!

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in yeni filmi Boğa Boğa'nın fragmanı yayımlandı. Onur Saylak ve Hakan Günday imzalı filmin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

Boğa Boğa Filminin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini ise Hakan Günday'ın üstlendiği Boğa Boğa isimli film için fragman paylaşıldı. Yayımlanan videonun açıklamasında "Buraya bambaşka bir insan olmaya geldi" ifadelerine yer verildi.

Filmin prömiyerinin 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan'da gerçekleşeceği açıklandı. Boğa Boğa'nın ayrıca festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışacağı belirtildi. 1 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Boğa Boğa Oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ (Yalın)

Funda Eryiğit (Beyza)

Gürgen Öz (Daim)

Müge Bayramoğlu (Nehir)

Onur Gürçay (Selami)

Aşkın Şenol (İrfan)

Hayat van Eck (Gaza)

Kerem Arslanoğlu (Cevdet)

Onur Akgülgil (Cezmi)

Ahmet Baki Kurtuluş (Remzi)

Nadi Güler (Ayhan)

Boğa Boğa Konusu

Yalın ve Beyza çifti, yeni bir hayata başlamak için Assos'ta yer alan bir köye taşınır fakat köydeki insanlar, ilk günden itibaren Yalın hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olur. Kısa sürede tepkilerin şiddeti artar.

Boğa Boğa Ne Zaman Çıkacak?

Yayımlanan fragmanla birlikte merak içerisinde beklenmeye başlanan Boğa Boğa filmi 21 Nisan tarihinde Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.