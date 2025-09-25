Borsa İstanbul Rekoru Kırıldı! Bu Hisse Senedi Kısa Zamanda 3 Kat Değerlendi!

Borsa İstanbul’da tarihi bir gelişme yaşandı. Yatırımcıların ilgisini üzerine çeken bu gelişme piyasalarda adeta yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bir savunma sanayi şirketi Borsa İstanbul endekslerindeki şirketler arasında ilk kez 1 trilyon değerin üzerine çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ASELSAN’dan Tarihi Başarı!

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Hisseler yılın başında 72,50 liradan işlem görürken, bugün itibarıyla 220,80 liraya ulaşarak yatırımcısına büyük kazanç sağladı.

ASELSAN’ın bu yükselişinde 2024’te hayata geçirilen aselsaneXt programı önemli rol oynadı. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Akyol’un açıkladığı vizyon çerçevesinde “alanında en iyi ürünleri yapma”, “oyun değiştirici teknolojiler geliştirme” ve “ihracat odaklı büyüme” üç ana hedef olarak belirlendi.

Bu strateji, şirketin piyasa performansına doğrudan yansıdı. Savunma sanayinde yüksek teknoloji üreten ASELSAN, AESA radarlardan elektro-optik sistemlere, elektronik harp çözümlerinden yapay zekâ destekli ürünlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. MURAD Radarı, ASELFLIR-600 ve uzun menzilli hava savunma sistemleri bu alandaki öne çıkan ürünler arasında.

Şirketin kilogram başına ihracat değerinde 20 bin doları aşan seviyelere ulaşması, Türkiye’nin ortalamasının çok üzerinde bir performansı işaret ediyor. Yatırımcı ilgisi de dikkat çekici boyutlara ulaştı. ASELSAN hisseleri 2024 başından bu yana dolar bazında yüzde 247 getiri sağladı. Aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksi yüzde 61 getiri sunarken, ASELSAN’ın performansı küresel rakiplerini geride bıraktı.

Şirketin 2023’te 10,5 milyar lira olan net kârı, 2024’te yüzde 45 artarak 15,2 milyar liraya çıktı. 2025’in ilk yarısında da kâr yüzde 30 artışla 6,4 milyar liraya ulaştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...