42 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Azaltma ve Dahası

Skullcandy özellikle sporla uğraşanlara hitap eden yeni kulaklığını tanıttı. Push 540 Open olarak adlandırılan yeni model, yoğun hareketli egzersizlerle uğraşırken yaşanabilen en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Öte yandan net görüşmeler yapmak için önemli özellikler içeriyor ve ideal sayılabilecek bir pil ömrü sağlıyor.

Skullcandy Push 540 Open'ın Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm dinamik sürücüler

12 mm dinamik sürücüler Frekans Aralığı: 20Hz-20KHz

20Hz-20KHz Bağlantı: Bluetooth 5.3, aynı anda iki cihaza bağlanma imkânı

Bluetooth 5.3, aynı anda iki cihaza bağlanma imkânı Tasarım: Açık kulak yapısı, kancalı tasarım ve çıkarılabilir boyun bandı

Açık kulak yapısı, kancalı tasarım ve çıkarılabilir boyun bandı Dayanıklılık: IP44 (Tere ve toza karşı koruma)

IP44 (Tere ve toza karşı koruma) Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte 42 saate kadar

Şarj kutusuyla birlikte 42 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım

10 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım Gürültü Engelleme: Sesli görüşmeler için yapay zeka destekli gürültü azaltma

Sesli görüşmeler için yapay zeka destekli gürültü azaltma Uygulama Desteği: Skullcandy App (EQ ayarları ve kontrolleri özelleştirme)

Skullcandy App (EQ ayarları ve kontrolleri özelleştirme) Kontroller: Müzik çalma ve durdurma, aramalar ve asistan için dokunmatik yüzey

Müzik çalma ve durdurma, aramalar ve asistan için dokunmatik yüzey Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Skullcandy Push 540 Open, Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Skullcandy Push 540 Open, her kulaklık için tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 42 saate kadar ulaşıyor. Öte yandan yalnızca 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj ederek 2 saatlik müzik dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Özellikle geceleri kulaklığı şarj etmeyi unutmanız hâlinde sabahları kurtarıcı olabilir.

Skullcandy Push 540 Open, Gürültüyü Engelliyor mu?

Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği içermiyor. Bu durum, cihazın açık kulak tasarımla birlikte gelmesinden kaynaklanıyor. Çok yüksek tempolu egzersizlerde rahatsız olmanızın önüne geçiyor ama çevredeki sesleri de duymaya devam ediyorsunuz. Tabii ki bu dinleme için geçerli, konuşmalar için yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliği mevcut. Birisiyle sesli görüşme yaparken arka plan gürültüsünü azaltıp sesinizi öne çıkarıyor.

Skullcandy Push 540 Open, Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP44 sertifikası ile geliyor. Yani kulaklık suya karşı dayanıklılığa sahip değil fakat toz ve ter konusunda endişelenmenize gerek yok. Yoğun antrenman programlarında rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Kapalı alanlarda çalışırken eğer çok ileri seviye sayılabilecek kadar terleme sorununuz yoksa terleme gibi sorunlardan kulaklığınız etkilenmez.

Skullcandy Push 540 Open, Nasıl Ses Kalitesi Sağlıyor?

20Hz-20KHz frekans aralığı sunan cihaz, 12 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. 12 mm'lik sürücü, standart 6-10 mm sürücülere kıyasla daha derin bir ses sağlıyor ama detayları çok iyi verecek bir kulaklık beklememek gerekiyor. Açık kulak tasarımı dolayısıyla basları çok güçlü şekilde vermesi de olası görünmüyor. Ayrıca ses seviyesini çok yükseltirseniz çevrenizdeki insanlar da ne dinlediğinizi duyabilir.

Skullcandy Push 540 Open, Kulaktan Düşüyor mu?

Koşma ve benzeri aktivitelerle uğraşırken şarkı dinlemeyi tercih edenlerin en büyük endişelerinden biri genellikle kulaklığın düşüp düşmeyeceği oluyor. Kulaklık kancalı tasarıma sahip olduğu için bu konu üzerine düşünmeye gerek kalmıyor ama Skullcandy, her ihtimale karşı boyun bandı da sunuyor. Bunu dilediğiniz zaman çıkarıp takabiliyorsunuz.

Skullcandy Push 540 Open'ın Fiyatı Ne Kadar?

Skullcandy Push 540 Open için 99.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 416 TL'ye denk geliyor. Markanın şu an diğer pek çok kulaklığının Türkiye'de satıldığını göz önünde bulundurursak yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek görünüyor. Ne var ki vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatının 6-7 bin TL'yi bulması muhtemel.

Editörün Yorumu

Açık kulak tasarımlı kulaklıkları pek tercih eden biri değilim ama Skullcandy'nin kendi tarzını yansıttığı modellerini seviyorum. Daha önce hem kulak üstü hem kulak içi modellerini deneme fırsatım oldu. Genel olarak konfor odaklı tasarımlar tercih ettiğini söyleyebilirim.

Bu dokunuşları Push 540 Open'da da gördüm fakat özellik açısından beni çok tatmin eden bir ürün olmadı. Çok fazla şarkı dinlemeyenler tercih edebilir ama benim gibi gününüzün yarısından çoğu bir şeyler dinleyerek geçiyorsa, arkadaki detaylara önem veriyorsanız markanın kulak içi modellerine göz atmak isteyebilirsiniz.