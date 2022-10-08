Boston Dynamics: "Lütfen Robotlarımızı Silah Olarak Kullanmayın!"

Son yıllarda robotik teknolojisindeki sıra dışı gelişmeler, kullanıcı seviyesinde otonom robot kullanımını artırdı. Sektörün öncü firmalarından biri olan Boston Dynamics, çıkardığı Spot adlı robot köpeğiyle öne çıkıyor. Fakat robot teknolojisi her geçen gün insanların hayatını kolaylaştırsa da geçtiğimiz aylarda bu robot köpeklerin silah olarak kullanıldığına dair pek çok olaya şahit olduk. Bu durumdan rahatsız olan robotik firmaları, Boston Dynamics'in önderliğinde piyasaya sürdükleri robotların silah olarak kullanılmasını kınayan bir açık mektup yayınladı.

Mektuplarında robotların üretim amaçları çerçevesinde kullanılması gerektiğini belirten robotik firmaları, robot teknolojisinin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını rica etti. Altı firma tarafından imzalanan açık mektubun robotik sektöründe önemli bir yeri olduğu düşünülüyor.

Yeni Nesil Asker Robotlara Engel!

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkenin askeri alanda otomasyona yatırım yaptığı bilinen bir gerçek. Daha önceden Amerikan ordusunda taktiksel amaçlarla kullanılan birçok robot köpeğe rastlamıştık. Fakat son yıllarda bu tarz günlük kullanımı rahatlatan ve otomasyona sahip olan robotların kullanıcılar tarafından satın alınabilir olması, yanında bir dizi tehlike sorununu da getiriyor. Geçtiğimzi aylarda Rusya'da üzerine bağlanan silahla ateş eden robot köpek videoları, robot askerler konusunda büyük bir endişe yaratmıştı.

Robotik firmaları yeni nesil robotlarla beraber otonom desteğinin çok daha detaylandırılacağını belirtti. Buna istinaden daha tehlikeli hale gelmemeleri adına hem devletten hem de kullanıcılardan robotların bir silah olarak kullanılmaması istendi. Boston Dynamics ve diğer robotik firmaları, robotlarının silahlandırılmaması için gerekli yazılımsal altyapıyı oluşturduklarını belirtti. Aynı zamanda robotları silahlandırma çalışmaları kınandı.