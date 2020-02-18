Boston Dynamics Robotu Spot Atların Yerine Geçti!

Boston Dynamics tarafından geliştirilen ve eğlenceli videoları ile sık sık gündeme gelen Spot, şimdi de fayton çeken atların yerine geçti.

Güçlü Yapısı Vurgulanıyor!

Şirketin Adam Savage ile yaptığı tanıtım, Adam'ın kişisel YouTube kanalı olan Adam Savage's Tested kanalında yayınlandı.

Bildiğiniz gibi Boston Dynamics de sık sık kendi robotları üzerine videolar yayınlıyor ve sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça sevilen bu robotların yer aldığı videolar her defasında izlenme rekorları kırıyor. Nitekim Savage tarafından yayınlanan videoda da böyle oldu.

13 Şubat 2020 tarihinde yüklenen video, aradan geçen beş gün gibi kısa bir sürede 1,5 milyon izlenme sayısına yaklaştı. Yaklaşık 28 dakika uzunluğundaki bu videoda Spot'un daha öncesinde pek görmediğiniz farklı yanlarına göz atabilme şansını elde ediyorsunuz.

Tabii videonun ana konusu, başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bir faytonu çekmek üzerine kurulu. Şimdi sizleri video ile birlikte bırakalım: