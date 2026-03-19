Gürültü Engelleme Özellikli Kulaklık İçin Yeni Renk Seçenekleri Geldi

Bowers & Wilkins, kulak içi kablosuz kulaklık modellerinden Pi8 için iki yeni renk seçeneğini duyurdu. Şimdiye kadar dört adet renkle sunulan kulaklık, yeni renklerle birlikte artık çok daha geniş bir renk yelpazesi ile kullanıcılara hitap ediyor. Böylece kulaklığın özelliklerini beğenen fakat renklerinden hoşnut kalmayanlar da artık cihaza bir şans vermek isteyebilir.

Bowers & Wilkins Pi8 İçin Hangi Renk Seçeneği Geldi?

Bowers & Wilkins Pi8 için açık mor ve bordo olmak üzere toplamda iki renk seçeneği sunuldu. Bunlardan önce sunulan renkler ise siyah, mavi, beyaz ve yeşil şeklindeydi. Yeni renklerle birlikte toplam renk sayısı da 6'ya yükseldi. Yeni renk şu an Türkiye'de mevcut değil fakat bir süre sonra Türkiye'de de sunulmaya başlanması bekleniyor.

Bowers & Wilkins Pi8'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm karbon koni

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Mikrofon: Kulaklık başına 3 adet

Aynı Anda İki Cihaza Bağlanma Desteği: Mevcut

Mevcut Dayanıklılık: IP54 sertifikası

Bluetooth Sürümü: 5.4

5.4 Pil Ömrü: ANC açıkken 6,5 saat, şarj kutusuyla birlikte ekstra 13,5 saat daha süre

Şarj Süresi: 2 saat

2 saat Hızlı Şarj: 15 dakikalık şarj ile 2 saat müzik dinleme

Kablosuz Şarj Desteği: Mevcut

Bowers & Wilkins Pi8'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde 6,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Tabii ki bu sadece her kulaklık için geçerli. Şarj kutusu, bu süreye 13,5 saat daha ekliyor. Böylece toplamda 20 saat kullanım süresi elde ediyorsunuz. Ama bunun markanın kendi testlerine göre elde ettiği bir süre olduğunu belirtmekte fayda var. Hangi özellikleri ve hatta hangi ses seviyesinde kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bowers & Wilkins Pi8'de Çoklu Bağlantı Desteği Bulunuyor mu?

Bowers & Wilkins Pi8'de aynı anda iki cihaza bağlanma desteği mevcut. Yani tablette bir film izlerken eğer telefonunuza arama gelirse manuel olarak cihazlar arasında geçiş yapmakla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Otomatik geçiş yapılarak aramaya cevap verebiliyorsunuz. Böylece zamandan ciddi ölçüde tasarruf edebiliyorsunuz.

Bowers & Wilkins Pi8 Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

Kulaklık, 12 mm sürücülerle birlikte geliyor. Karbon koni tercihi ise daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Böylece yüksek ses seviyelerine çıktığınızda bile hafif yapısı sayesinde hıza yetişerek bozulmalara geçit vermiyor. Ayrıca 32-bit ses bağlantısı sayesinde de ses çok daha yüksek çözünürlükte aktarılır. Böylece dinlediğiniz müzikler de daha çok derinlik kazanır. Elbette ki nereden şarkı dinlediğinize bağlı olarak elde edeceğiniz performansın da değişebileceğini unutmamak gerek.

Bowers & Wilkins Pi8 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP54 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Gün içinde yağmur atıştırırken gelen yağmur damlaları ya da spor yaparken terleme gibi durumlar hakkında endişelenmenize gerek yok ancak yüksek basınçlı veya aşırı sıcak suya maruz kalmamasına dikkat etmelisiniz.

Bowers & Wilkins Pi8'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Bowers & Wilkins Pi8 şu an Türkiye'de 23 bin 998 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Mavi, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneği ile sunuluyor. Yeni renk seçenekleri ise mevcut görünmüyor ancak duyurunun yeni yapıldığı göz önünde bulundurularak bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşturulacağı öngörülüyor. Elbette ki konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bowers & Wilkins Pi8 için sunulan açık mor rengi pek tercih edebileceğim bir renk olmasa da bordo renk çok şık bir görüntü sağlıyor. Eğer yeni eklenenlerle birlikte tercih yapmam gerekseydi hâlihazırda sunulan mavi renk seçeneğinden hemen sonraki seçimim bordo renk olurdu.