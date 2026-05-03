WhatsApp’ın Sohbet Ekranı Baştan Aşağı Değişiyor! İşte Yeni Tasarım

Apple, geçtiğimiz yılın haziran ayında iOS 26 ile birlikte Liquid Glass adlı yeni tasarım dilini kullanıma sundu. Sıvı Cam olarak da bilinen ve bir saydamlık sunan bu tasarım, çoğu iPhone modeline ulaşmış olsa da bazı mobil uygulamalar hâlâ bu yeni dil ile güncellenmiş değil. WhatsApp, geçen yılın sonlarına doğru yayınladığı güncellemeyle bu tasarıma kısmen geçiş yapmıştı. Şimdi ise uygulamadaki bir ekran daha bu yeni arayüze uyumlu hâle geliyor.

iOS İçin WhatsApp'ın Sohbet Arayüzü Nasıl Değişecek?

Geçen yıl sohbetlerin listelendiği ana ekranı yeni tasarım diline uyarlayan WhatsApp, şimdi de sohbet arayüzünü Liquid Glass tasarımına entegre etmeye hazırlanıyor. Yeni WhatsApp güncellemelerini önceden ortaya çıkarmasıyla bilinen WABetaInfo ekibi tarafından paylaşılan ekran görüntüsü de bunu doğruluyor.

Ekran görünüsüne baktığımızda mesaj yazma kutusunun bulunduğu alt bölüm ile üstteki navigasyon butonlarının yer aldığı alanın arka planının saydam hâle getirildiğini görüyoruz. Bu sayede arayüz, sanki ekran üzerinde yüzüyormuş gibi görünüm görünüyor. Yeni tasarım şu an için test aşamasında ve henüz kullanıcıların erişimine açılmış değil. Peki bu güncelleme ne zaman yayınlanacak?

Güncelleme Ne Zaman Yayınlanacak?

iOS kullanıcıları için hazırlanan bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair maalesef henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil. Şu anda test aşamasında olduğu için öncelikle beta kullanıcılarına sunulması, ardından bir sorun görülmediği takdirde tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

Güncelleme Hangi iPhone Modellerine Gelecek?

Apple’ın Liquid Glass tasarım dili, iOS 26 güncellemesini alabilen iPhone modellerinde kullanılabiliyor. Bu nedenle WhatsApp’ın yeni sohbet arayüzünün de aynı şekilde iOS 26 destekli cihazlara gelmesi bekleniyor. Bu modeller ise iPhone 11 ve sonrası olarak sıralanıyor. Yani iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 serileri.

Editörün Yorumu

Şu anda Android bir akıllı telefon kullanıyor olsam da birkaç ay öncesine kadar iOS 26 ile çalışan bir iPhone kullanıyordum. WhatsApp, Liquid Glass uyumu için ilk arayüz güncellemesini aldığında ana ekran oldukça şık görünüyordu. Sohbet ekranının da benzer şekilde güzel görüneceğini düşünüyorum. Zaten ortada bunu gösteren bir ekran görüntüsü de var.