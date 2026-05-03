Rekabet Büyük! Kamerası En İyi Telefonlar Belli Oldu

Telefonlarda en çok dikkat ettiğimiz detay kamera kalitesi diyebiliriz. Çünkü bir model ne kadar güçlü olursa olsun çektiğiniz fotoğraflar kalitesi değilse o donanımın pek bir anlamı kalmıyor. Peki mobil pazarda şu an en iyi kameraya sahip telefonlar hangileri? İşte merak edilen detaylar!

En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar - Mayıs 2026

DxOMark'ın Mayıs 2026 dönemi verilerine göre an itibariyle mobil pazarda en iyi kameraya sahip telefon Huawei Pura 80 Ultra oldu. Huawei’nin geçtiğimiz yıl satışa sunduğu model fotoğraf çekimlerinden 180 ve video kaydından ise 166 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın ortalama puanı 175 olarak belirlendi.

Listenin ikinci sırasında vivo X300 Pro bulunuyor. 171 puanlı cihazın hemen ardından 168 puanlı OPPO Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro geliyor. Listenin dördüncü sırasındaysa 167 puan alan vivo X200 Ultra karşımıza çıkıyor. Son olarak beşinci sırasında OPPO Find X9 Pro ve Xiaomi 17 Ultra yer alıyor.

İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar;

Sıra Cihaz Kamera Puanı Çıkış Fiyatı Çıkış Tarihi 1 Huawei Pura 80 Ultra 175 $1199 Haz 2025 2 Vivo X300 Pro 171 $1299 Eki 2025 3 Oppo Find X8 Ultra 168 $899 Nis 2025 = Apple iPhone 17 Pro 168 $1099 Eyl 2025 5 Vivo X200 Ultra 167 $1100 Nis 2025 6 Oppo Find X9 Pro 166 $1299 Kas 2025 = Xiaomi 17 Ultra 166 $1299 Ara 2025 8 Honor Magic8 Pro 164 $1299 Eki 2025 = Motorola Razr Fold 164 $1999 Mar 2026 = Motorola Signature 164 $999 Oca 2026

Huawei Pura 80 Ultra Kamera Özellikleri Neler?

Kamerası en iyi akıllı telefon Huawei Pura 80 Ultra'da 50 megapiksellik bir ana kamera tercih edilmiş. Bununla birlikte 50 megapiksel periskop telefoto, 12.5 megapiksel periskop telefoto ve 40 megapiksel ultra geniş açı kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise 13 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.

Ultra geniş açı kamerası çektiğiniz fotoğraflarda kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Periskop telefoto sensörü ise çok uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Editörün Yorumu

DxOMark’ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirve Huawei Pura 80 Ultra’ya ait. Üründe yukarıda da belirttiğim gibi 200 megapiksellik uçuk kameralar yok. Bunun yerine 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto, 12.5 megapiksel periskop telefoto ve 40 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası karşımıza çıkıyor. Bu da yazılım optimizasyonu ve lens boyutları gibi unsurların kamera performansında önemli bir rol oynadığını gösteriyor.