Sevilen Samuray Oyunu %90 İndirime Girdi! Kaçırmayın

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Oyuncular tarafında oldukça beğenilen samuray oyunu Nioh: Complete Edition, Steam mağazasında yayıncı indirimine girdi. Siz de keyifli vakit geçirebileceğiniz bu oyunu indirim süresi bitmeden satın alabilirsiniz. Peki, Nioh: Complete Edition kaçt TL oldu?

Nioh: Complete Edition Ne Kadar Oldu?

Nioh: Complete Edition, Steam mağazasında yüzde 90 yayıncı indirimine girdi. Samuray veya uzak doğu temalı oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Nioh: Complete Edition'ın fiyatı 1882 TL'den 187 TL'ye düştü. İndirim 5 Mayıs tarihinde son bulacak.

Nioh: Complete Edition Nasıl Bir Oyun?

Nioh, feodal Japonya'nın karanlık fantaziyle harmanlandığı tempolu bir aksiyon-RPG oyundur. KOEI TECMO GAMES tarafından geliştirilip yayınlanan bu yapım, sınırlarını zorlamayı seven, reflekslerine güvenen ve boss savaşlarından hoşlanan oyunculara göre. Eğer Dark Souls veya Sekiro gibi sizi zorlayan soulslike yapımları seviyorsanız, bu oyunu indirim bitmeden almanızı tavsiye ederiz.

Nioh: Complete Edition'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Nioh: Complete Edition Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10 işletim sistemi

: 64-bit Windows 10 işletim sistemi İşlemci : Intel Core i5 3550 veya üzeri

: Intel Core i5 3550 veya üzeri RAM : 6 GB

: 6 GB Ekran Kartı : NVIDIA® GeForce® GTX 780 3GB, AMD Radeon™ R9 280 3GB

: NVIDIA® GeForce® GTX 780 3GB, AMD Radeon™ R9 280 3GB DirectX: Sürüm 11

Nioh: Complete Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : Intel i7 4770 veya üzeri

: Intel i7 4770 veya üzeri RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB, AMD Radeon™ R9 380X 4GB

: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB, AMD Radeon™ R9 380X 4GB DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Soulslike oyunları oynamayı seven biri olarak Nioh: Complete Edition'ı ilk çıktığı 2017 yılında oynayıp beğenmiştim. Özellikle bir tarih öğretmeni olarak oyunda işlenen Uzak Doğu temasını ve bu mitolojiye ait canavaların bulunması beni etkilemişti. Eğer sizde Uzak Doğu temalı samuray oyunları seviyorsanız, Nioh: Complete Edition'ı oynamanızı gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Hele ki bu indirimi yakalmışken kesinlikle kaçırmayın derim.