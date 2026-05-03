OnePlus'ın Oyun Canavarı Amiral Gemisi Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunduğu Ace 6'nın halefi için çalışmalara başladı. Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan OnePlus Ace 7 ile ilgili ilk detayları paylaştı. Buna göre akıllı telefon kullanıcıları memnun edecek güçlü bir işlemciyle gelecek.

OnePlus Ace 7 İşlemcisi Ne Olacak?

İddialara göre OnePlus Ace 7’de Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti halihazırda mobil pazardaki en güçlü donanımlardan biri ve 3 nm üretim süreciyle geliştiriliyor. Bu da 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha az ısındığı ve daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir. Selefinde ise Snapdragon 8 Elite kullanılmıştı.

İşlemci halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye akıllı telefonlarda kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızdaysa Genshin Impact’i ortalama 60 FPS ve Fortnite’ı ise 90 FPS arasında çalıştırabildiğini görebiliyoruz.

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere OnePlus Ace 6 geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı. Bu kapsamda şirketin selefinin tanıtım takvimini benimsemesi bekleniyor. Yani çok yüksek ihtimalle yaklaşan Ace 7 bu yılın eylül veya ekim aylarında tanıtılacak.

Çinli marka ülkemizde OnePlus 15 ve OnePlus 15R gibi modellerini satsa da bunları arasında geçen yıl satışa çıkan OnePlus Ace 6 bulunmuyor. Bu nedenle Ace 7'nin büyük ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor.

OnePlus Ace 7 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği gibi OnePlus Ace 6’nın başlangıç fiyatı 2599 yuan (17 bin 185 TL) olarak açıklanmıştı. Yeni modelin işlemci gibi özelliklerde daha güçlü olacağı göz önüne aldığımızda OnePlus Ace 7’nin büyük ihtimalle 2999 yuan (19 bin 830 TL) seviyesinde bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 40 bin 300 TL seviyelerine denk geliyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 7’nin işlemcisiyle ilgili son sızıntı beni fazlasıyla sevindirdi. Zira akıllı telefon şu anda en güçlü işlemcilerden birisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5’le gelecek. Bu da özellikle oyun performansı gibi detaylarda kullanıcıların fazlasıyla memnun olacağını düşünüyorum.